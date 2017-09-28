AB Bakanı Çelik: Türkiye karşıtlığı size oy kaybettirir

Özge Düzgün, Madrid, 28 Eylül, (DHA)- İspanya’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ömer Çelik Almanya’yı işaret ederek “ Türkiye karşıtlığı size oy kaybettirir” dedi. Ömer Çelik Türkiye’nin yatırım yapmak için istikrarsız ve güvensiz bir ülke olduğunu öne sürenlere karşı çıkarak İspanyol iş adamlarına karşılaştıkları zorlukları sorduğunu ve genel olarak memnun olduklarını söylediklerini belirtti. Çelik: “Özellikle Almanya’da yükselen bazı seslerin Türkiye’ye yatırım yapılmasın dediği bir dönemde İspanyol işadamlarının Türkiye’ye yatırım konusunda ne kadar istekli olduklarını ve şimdiye kadar Türkiye’ye yaptıkları yatırımlardan ne kadar memnun olduklarını gördüm” dedi.

İspanyol iş adamlarının Türkiye’ye yaptıkları yatırımlarda bir zorluk yaşamadıklarını belirten Çelik, iki ülke ilişkilerinde İspanya’nın müttefik bir ülke olarak Türkiye’ye verdiği desteğin altını çizdi. Çelik: “Bazı ülkelerin Türkiye ile AB müzakereleri dondurulsun yada askıya alınsın gibi tavırlarını son derece yanlış olduğunu söylüyorlar. Altını çizerek şunu söylediler Türkiye vazgeçilmez bir stratejik ortaktır. Bu tip yaklaşımlar son derece yanlış olur. Görüşmelerimiz çok iyiydi verimli bir görüşme olduğunu düşünüyorum.”

Türkiye’nin AB üyeliği konusunda Almanya ve AP müzakereleri askıya alma tutumunun sorulduğu soruya Bakan Çelik şöyle yanıt verdi:

“AP parlamentosu daha önce böyle bir karar aldı. Ve yanlış bir karar aldı. Parlamentoların doğasına, fıtratına aykırı bir karar aldı. Çünkü parlamentoların varlık sebebi konuşmaktır. Çatışma yoluyla değil dışlama yoluyla değil konuşma zeminlerinden kaçarak değil konuşarak iş birliği yaparak çözüm yolları bulmak için parlamentolar kurulmuştur. AP Türkiye ile müzakereleri askıya alalım tarzı bir yaklaşım üreterek parlamentonun doğasına aykırı bir öneride bulunmuş oluyor. AP darbe girişimi esnasında içinde çok saygı değer parlamenterler varken TBMM’nin bombalanması karşısında gelip de Türkiye’ye bir dayanışma göstermemiştir. O zamanki parlamento başkanı olan Schultz darbe girişiminden sonra aylarca Türkiye’yi eleştirmiştir ama ancak 4-5 ay sonra gelmiştir. Hal bu ki olması gereken neydi? AP bir demokrasi ekolü olarak adlandırılır. AP’deki parlamenterlerin gelip savaş uçaklarına direnmiş savaş uçaklarına karşı parlamentoyu korumak için milletvekillerinin terk etmediği o salonda o kubbe altında Türk parlamentosuyla dayanışma içinde olmaları gerekirdi. Demokrasiden sınıfta kalmış bir parlamentonun ikide bir de Türkiye ile müzakereleri keselim demesi gayri ciddi bir yaklaşımdır.”

Bakan Çelik Almanya içinse şunları söyledi: “Almanya kendi çözemediği sorunlarını örtbas etmek için Türkiye gündemini ayakta tutuyor. Yani böyle saçma bir şey olabilir mi? Merkel ve Schultz tv programına çıktılar seçimi konuşacaklar. 95-90 dakikanın neredeyse 60 dakikası Türkiye ve göçmenler hakkında. Sn. Cumhurbaşkanımız hakkında cümle kurmadan basında haber olamıyorlar, gelinen nokta ne oldu? Her yerde söyledik. Türkiye karşıtlığı size oy kaybettirir. Çünkü orada aşırı sağ partiler güçlenir. Ben Sigmar Gabriel’e söylemiştim, “senin söylediklerin orijinal şeyler değil aşırı sağdan kes yapıştır yapıyorsun” dedim. E ne oldu sonuçta, bu şekilde II. Dünya savaşından sonra milletvekillerinin neredeyse 3/2’sinin Nazi bağlantısı olan bir partiyi parlamentoya soktular”

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Bakan Çelik’in konuşması