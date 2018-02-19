T24 LogoT24 Logo
Gündem

AB Bakanı Çelik, taciz mağduru çocuğun ailesini ziyaret etti (2)

ŞEHİT ANNESİNİ ZİYARET ETTİ AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, geçen hafta Adana'da tacize uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğunun Hatay'ın İskenderun'daki ailesinin ardından Adana'ya gelerek özel halk otobüsü şoförünün hakaretine mağruz kalan şehit annesi

19 Şubat 2018 01:52

ŞEHİT ANNESİNİ ZİYARET ETTİ
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, geçen hafta Adana\'da tacize uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğunun Hatay\'ın İskenderun\'daki ailesinin ardından Adana\'ya gelerek özel halk otobüsü şoförünün hakaretine mağruz kalan şehit annesi Zübeyde Tura ve eşi Ahmet Tura\'yı ziyaret etti. 
Bakan Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile birlikte Bingöl- Elazığ Karayolu\'nda 24 Mayıs 1993 yılında PKK\'lı teröristler tarafından şehit edilen silahsız 33 askerden biri olan Mehmet Tura\'nın annesi Zübeyde Tura ile babası Ahmet Tura\'nın merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'ndeki evlerine gitti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından basın mensuplarna açıklamada bulunan Bakan Çelik, \"Biliyorsunuz teyzemiz ve amcamız, şehit annesi, şehit babasıdır. Teyzemizi belediye otobüsünde bir olay yüzünden saygısız birisi üzmüştü, kendisini ziyaret ettik. İstenmeyen bir olay. Hiçbir şekilde memleketimizin insanına yakışmayan bir olay ama maalesef böyle bir şey olmuştu. Teyzemiz çok olgun birisi, devletine milletine dua ediyor. 1993 yılında evladını kaybetmiş, hala aynı duayı sürdürüyor. Biz de bir duasını alalım, gönlünü alalım diye buraya geldik, sağ olsun o da bize dua etti\" dedi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANNESİNİ ZİYARET ETTİ AB BakanıBaşmüzakereciAdanaHatayZübeyde TuraAhmet TuraAdana Valisi Mahmut DemirtaşElazığ KarayoluMayısMehmet TuraSarıçamMehmet Akif Ersoy MahallesiBakanTeyzemiziHiçbirTeyzemizBiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24