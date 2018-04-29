AB Bakanı Çelik: Katılım müzakereleri dışında bir teklif ilişkilerin doğasına aykırı

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye ile katılım müzakereleri dışında, diğer alanlarda güçlü işbirliği yapılmasını içeren tekliflerin sağlıklı olmadığını ve bunları reddettiklerini söyledi.

Ömer Çelik, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile Ankara'da bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından ikili ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Çelik, katılım müzakereleri dışında sunulacak herhangi bir teklifin Türkiye ile AB arasındaki anlaşmalara ve şu ana kadar yürütülen ilişkilerin doğasına aykırı olduğunu söyledi.

Çelik, "Şöyle bir şey söz konusu değil: 'Türkiye ile AB arasında katılım müzakereleri olmasın, onun yerine terör, göç ya da diğer alanlarda güçlü bir iş birliği' şeklindeki tekliflerin hepsini elimizin tersiyle itiyoruz. Bu tekliflere kapı açanlar esasında birilerinin Avrupa projesini baltalamasına da kapı açıyorlar. Bunlar sağlıklı teklifler değil" dedi.

Ancak Çelik, ileride bir gün Türkiye ya da 28 AB ülkesinin bu yönde bir karar vermesi halinde bu durumun değişebileceğini de ifade etti.

Türkiye ile AB katılım müzakerelerinde açılması öngörülen başlıkların yarısına yakını Avrupa Konseyi, Fransa ve Kıbrıs tarafında bloke edilmiş bulunuyor.

Bunun yanında, Avrupa Konseyi, Aralık ayındaki toplantısında Türkiye'deki insan hakları ve demokrasi alanındaki gerilemelerden dolayı yeni başlık açmama kararı almıştı. Avrupa Parlamentosu da Türkiye ile katılım müzakerelerinin askıya alınması çağrısı yapmış ancak bu çağrı Konsey'den karşılık bulmamıştı.

Katılım müzakerelerinde yaşanan tıkanıklık, AB çevrelerinde Türkiye ile güvenlik ve ekonomi alanlarda güçlü bir işbirliğinin yapıldığı üyelik dışı bir formülün gündeme getirilmesi çağrılarının yapılmasına neden oluyor.

Türkiye ile AB'nin bu yıl sonunda ya da 2018 başında Gümrük Birliği anlaşmasının revize edilmesi için masaya oturması bekleniyor.

Avrupa Komisyonu Üyesi Johannes Hahn da Ankara ziyaretinden hemen önce Twitter hesabına sabitlediği mesajda Türkiye'deki gelişmeleri göz ardı edemeyeceklerini söyledi.

Johannes Hahn, "Sırf karşılıklı fayda sağlayacak bir ilişki istediğimiz için Türkiye'deki kaygı verici gelişmeleri göz ardı edemeyiz ve etmeyeceğiz" dedi.

Hahn, daha sonra attığı mesajlarda da Çelik ile görüşmesini "yapıcı" olarak nitelendirdi ve ortak çıkarlar ile kaygıların "açık bir şekilde" ele alındığını ifade etti.