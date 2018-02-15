AB Bakanı Çelik, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ile bir araya geldi

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve beraberindeki heyeti çalışma kahvaltısında ağırladı.

Toplantıdan önce basın mensuplarına kısa bir değerlendirmede bulunan Çelik, Jagland'ı Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çelik, "Çok yakın bir iş birliğimizin olduğu, çok değerli bir devlet adamıdır kendisi. Avrupa Konseyi ile çok yakın bir iş birliğimiz var. Bugün aramızdaki meseleleri görüşeceğiz. Kendisinin de yoğun bir programı var. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Verimli bir toplantı olacak inşallah." dedi.

Görüşmeye ilişkin izlenimini Twitter hesabından paylaşan Çavuşoğlu, "BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, dünyada en fazla sığınmacıyı misafir etmemiz ve Suriyelilerin yanı sıra Bangladeş, Somali gibi diğer bölgelerdeki mültecilere yardımlarımız nedeniyle teşekkür etti. Görüşmemizde mültecilere ilişkin sorumluluk paylaşımının önemini ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık Resmi Konutu'nda Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, Twitter hesabında, "Görüşmemizde, ülkemizin terör örgütleriyle mücadelesinin önemini bir kez daha vurguladık. Bu mücadelede Avrupa Konseyinden ve üye ülkelerden beklentilerimizi yineledik. Türkiye-Avrupa Konseyi ortak gündemini ele aldık." mesajını paylaştı.

Ankara'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Jagland da "Türkiye ve Avrupa Konseyinin çok geniş bir ajandası var. Bugün bu toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmemizde ve diğer temaslarımızda bu konuları ele alacağız." dedi.

Jagland, karşılıklı kurulan temasın diyaloğun geliştirilmesi açısından çok yararlı olacağını kaydetti.