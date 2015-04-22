AB Bakanı Bozkır Zülfikar'a 'pala' dedi, AB'ye giriş için referans gösterdi

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Vokan Bozkır, kendisine hediye edilen *Zülfikar Kılıcı'nı işaret ederek, “Bu palayı elimize alırsak AB’ye daha kolay gireriz" dedi. Bozkır, Zülfikar'ı "pala" olarak tanımlamayarak gaf yaptı.

Bakan Bozkır, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. AKP'li Belediye Başkanı Recep Altepe, Bozkır'a Bursalı bıçak ustaları tarafından yapılan Zülfikar Kılıcı'nı hediye etti.

Bursa gezisine Vali Münir Karaloğlu’nu makamında ziyaret ederek başlayan Bozkır, sivil toplum kuruluşlarıyla AB sürecini paylaşacaklarını söyledi. Bozkır aynı zamanda AB sürecinin Türkiye’nin medeniyet projesi olduğunu vurguladı.

Başkan Altepe ise belediye olarak büyük AB projeleri hazırladıklarını ancak kabul edilmediğini belirterek, “Bizimkiler kabul edilmezken Gaziantep gibi doğu illerinin projeleri kabul ediliyor” dedi. Bozkır, bunun üzerine "Vali beyde çay içtik, sizde kahve içeceğiz. Öğle dönerimizi yiyeceğiz. Bu proje nasıl geliş inşallah onu da anlatacağız geçireceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Recep Altepe günün anısı olarak, Bozkır'a Bursalı bıçak ustaları tarafından yapılan Zülfikar Kılıcı'nı hediye etti. Bakan Bozkır kendisine hediye edilen Zülfikar kılıcını görünce, “Bu palayı elimize alırsak AB’ye daha rahat gireriz diye bir kanaat oluştu bende” dedi. Belediye Başkanı Altepe de, “Ya sokarlar, ya sokarlar” ifadelerini kullandı.

Pala Gezi'de gündeme gelmişti

Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında bir kadını palayla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan ve kamuoyunda ''palalı'' olarak bilinen sanık Sabri Çelebi tüm Türkiye'ye palayı kapsamlı bir şekilde tanıtan kişi olmuştu.

*Zülfikar Kılıcı, İslam'da Hz. Ali'nin özel olarak kullandığı kılıca verilen isim.