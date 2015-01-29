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AB Bakanı Bozkır: Ya Gümrük Birliği'ni durduracağız ya da ABD'nin bundan kazanımlarını

'Gümrük Birliği’nden kaybımız ABD mallarına gümrüksüz kapıyı açmamızın maliyeti milli gelirin binde 3’ü'

29 Ocak 2015 15:15

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, “Ben Gümrük Birliği’ni askıya alırız dediğim zaman Türkiye şok oldu ama bunun çok faydaları oldu. Şimdi bizim derdimizi herkes anlamış oldu. Bu bir tehdit değildi. Gümrük Birliği’nden kaybımız ABD mallarına gümrüksüz kapıyı açmamızın maliyeti milli gelirin binde 3’ü. Yıllık kaybımız 3-5 milyar dolar olacak. Ya Gümrük Birliği’ni donduracağız ya da ABD’nin Gümrük Birliği’nden kazanımlarını bir süre donduracağız” dedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, İspanya’daki temasları sırasında gazetelerin Ankara temsilcilerinin sorularını cevaplandırdı.

Yargıya duyulan güvenin daha çok arttığı bir döneme doğru gidildiğini belirten Bozkır, belli bir yapının Türkiye aleyhine olumsuz çalışmaları nedeniyle Brüksel ile ilişkilerin zayıfladığını söyledi.

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi’nin haberine göre, Bozkır, “Türkiye ile ilgili yanlış algıların oluştuğunu ve bizim buna yeterince cevap vermememiz nedeniyle bu algılar güçlenmiş. Bizim boş bıraktığımız alanda çeşitli unsurlar bu algıların oluşmasını başardılar. Ben bunların çok kısa zamanda dengeleneceğini düşünüyorum” dedi.

Türkiye’nin tüm fasılları açabilecek yetkinlikte olduğunu vurgulayan Bozkır, şunları söyledi: “Bizim açamayacağımız üç fasıl var. Rekabet, kamu alımları, sosyal politika. Üçü dışında hepsini 2 ay içinde açarız. Ben Gümrük Birliği’ni askıya alırız dediğim zaman Türkiye şok oldu ama bunun çok faydaları oldu. Şimdi bizim derdimizi herkes anlamış oldu. Bu bir tehdit değildi. Gümrük Birliği’nden kaybımız ABD mallarına gümrüksüz kapıyı açmamızın maliyeti milli gelirin binde 3’ü. Yıllık kaybımız 3-5 milyar dolar olacak. Ya Gümrük Birliği’ni donduracağız ya da ABD’nin Gümrük Birliği’nden kazanımlarını bir süre donduracağız.”

 

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