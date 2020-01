AB Bakanı Bozkır: AP Türkiye Raportörü tarafsızlığını yitirmiştir

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri hakkında yaptığı yazılı açıklamada "Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye'nin meseleleri hakkında tarafsızlığını yitirmiştir. Avrupa Birliği'nin resmen terör örgütü olarak tanımladığı PKK'ya terör örgütü demeyen Türkiye Raportörü Kati Piri'nin bu yaklaşımında ısrarcı olması halinde, Türkiye'de kendine bundan sonra Diyarbakır'da ziyaret ettiği örgütler dışında muhatap bulması da çok zor olacak" dedi.

"PKK'ya terör örgütü denmemektedir"

Doğan Haber Ajansı'ndan Bahar Demirel'in haberine göre; AB Bakanı Bozkır, Ankara ve Diyarbakır saldırılarının ardından, beraberindeki heyetle Diyarbakır'a gelen AP Türkiye Raportörü Piri'nin ziyareti sonrası kendine ait web sitesinde yayımladığı metne tepki gösterdi. Metnin tek bir yerinde bile PKK'ya terör örgütü denilmemesini eleştiren Bozkır, "Kati Piri, ziyaretinin ardından kendine ait web sitesinde bir metin yayımlamıştır. Bu metnin tek bir yerinde bile, Avrupa Birliği'nin resmen terör örgütü olarak tanımladığı PKK'ya terör örgütü denmemektedir. Türk askerinin kesintisiz olarak sivillerin yaşadığı yerleri ateş altında tuttuğu iddia edilmektedir. Bölgedeki terör eylemlerinden ve yürütülen terörle mücadeleden bahsedilmezken, bütün yaşananlar iç savaş olarak tanımlanmaktadır. Bu heyetin, Ankara'ya uğrama ihtiyacı duymadan doğrudan Diyarbakır'da terör örgütü PKK ile mücadelemizin en yoğun olduğu yerlere gitmesi, PKK terör örgütünü açıkça destekleyen örgütlerle görüşmelerde bulunması manidardır. Bu ziyaretiyle PKK'nın algı yönetimi operasyonuna hizmet eden Kati Piri'nin, gittiği yerlerde PKK'nın kanalizasyonları, evlerin bodrum katlarını cephaneliğe çevirmesinden, güvenlik güçlerimize sürekli saldırı düzenlemesinden, bölgede sözde otonom yapılar kurmak için şehirleri yakıp yıkmasından, okullara, hastanelere, ve hatta ambulanslara saldırılarıyla masum sivilleri evlerini terketmek zorunda bırakmasından hiç bahsetmemesi de ilginçtir. Ülkemizin durumuyla karşılaştırıldığında, bu saydıklarımdan çok daha az terör tehdidine maruz kalan bazı batı Avrupa ülkeleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin belirli maddelerinin uygulanmasını dahi askıya almaktadır" ifadelerini kullandı.

Tarafsızlık

Raportör Kati Piri'nin Türkiye'nin meseleleri hakkında tarafsızlığını yitirdiğini savunan Bozkır, "Kati Piri'nin ve beraberindeki heyetin, Ankara'daki terörist saldırıda 28 vatandaşımızın katledilmesinden hemen sonra cenaze töreninin ertesi günü, Sur'da 7 şehit verdiğimiz günü PKK destekçileriyle geçirmesi Türkiye'nin acısına ve can kayıplarına saygısızlıktır. Geçtiğimiz yıl, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Kararında 1915 olayları 'soykırım' olarak nitelendirildiği için raporu iade edilen ve Türkiye'nin bugün karşı karşıya olduğu en hayati meseleyi dahi anlayamamış olduğu aşikar olan Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye'nin meseleleri hakkında tarafsızlığını yitirmiştir. Türkiye'yi anlamaktan uzak olan ve bu derece tarafgir davranan bir raportörün Türkiye hakkında hazırladığı ve Avrupa Parlamentosunda görüşülmeye başlanmış raporun ne kadar sağlıklı olabileceğini AB'deki dostlarımızın takdirlerine bırakıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Bozkır, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"AB ülkelerinde bir terör eylemi olduğunda acıları paylaşan ve terörü kınayan, ancak Türkiye'de her gün terörist saldırılarla canlarımız giderken bunu iç savaş gibi göstermeye çalışan hiçbir anlayışı kabul etmemiz, hoş görmemiz mümkün değildir. Bu yaklaşımında ısrarcı olması halinde Türkiye Raportörü Kati Piri'nin Türkiye'de kendine bundan sonra Diyarbakır'da ziyaret ettiği örgütler dışında muhatap bulması da çok zor olacaktır. Birçok AB ülkesinin nüfusundan daha çok sayıda 2,6 milyon Suriyeliye dinine, etnik kökenine ve niteliklerine bakmadan kapılarını açan Türkiye en kuvvetli insani duruşu sergilemektedir. İnsani duruş konusunda sicili temiz olan Türkiye'yi, her gün onlarca can alan terör örgütüne sert davranıyor diye eleştirmenin iyi niyetle, insani değerlerlerle, siyasi doğruculukla izahı mümkün değildir. Hergün canlarımızı alan, çocukları babasız, insanları evlatsız, eşsiz bırakan bu terör örgütüyle hukukun üstünlüğü çerçevesinde en sert şekilde mücadele hakkımızdır ve eli kanlı teröristler silahlarını kesin olarak bırakana kadar devam edecektir. Bu hayati mücadelemizde yanımızda olanları da, PKK terör örgütünün yanında saf tutanları da unutmayacağız"

Ne olmuştu?

Avrupa Parlamentosu'ndan aralarında AP Türkiye Raportörü Kati Piri'nin de olduğu 5 kişilik bir heyet, Diyarbakır'da 19 Şubat Cuma günü görüşmelerde bulunmuştu. Avrupalı parlamenterler sırayla DTK Eş Başkanı Hatip Dicle, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etmişti. Aralarında AP Türkiye Raportörü Kati Piri ile AP Sosyalist Demokratlar Grubu Başkan Vekili Knut Fleckenstein'in de bulunduğu 5 kişilik heyet, Diyarbakır'ın sokağa çıkma yasağı süren merkez ilçesi Sur'da mahsur kalan 6 kişinin tahliye edilmesi için Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ile bir görüşme yapmıştı.