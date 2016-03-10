AB Bakanı Bozkır: "Mültecilerden 10 mühendis, 7 doktor seçeyim" şeklinde bir tabloyu kabul etmiyoruz

AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, AB ile anlaşmaya varılması halinde mültecilerin nasıl seçileceği ve kaç mültecinin geri kabul edileceği konusundaki sorulara cevap verdi. Bozkır, söz konusu mültecilerin boşaltılmasının ardından belli bir tarihten sonrakileri kapsayacağını söyledi. Bozkır, AB'nin eğitimli mültecileri kabul edeceği, vasıfsız mültecilerin Türkiye'de kalacağı iddialarını değerlendirdi. AB'nin, Türkiye'den yasal yollarla mülteci alma işlemi sırasında "10 mühendis, 7 doktor seçeyim" şeklinde bir tabloyu kabul etmediklerine dikkati çeken Bozkır, seçimi BM Mülteciler Yüksek Kurulu sistemi içinde değerlendireceklerini kaydetti.

Karar'da yer alan habere göre; Bozkır, vizeler kalktığında asıl akımın Avrupa'dan Türkiye'ye olacağını belirterek "Belki biz Avrupa vatandaşlarına vize koymak zorunda kalacağız" dedi. AB ile geri kabul anlaşması olması durumunda Türkiye'ye iade edilecek göçmen sayısı hakkında açıklama yapan Bozkır, "Yüz binler ya da milyonlar değil, binler belki on bin rakamının telaffuz edilmesini doğru olur" dedi.

"Türkiye Avrupa vatandaşlarına vize koyabilir"

Vizeler kalktıktan sonra Türkiye'nin Avrupa vatandaşlarına vize koymak mecburiyetinde kalabileceğine dikkati çeken Bozkır, şöyle konuştu:

"Vizeler tamamen kalktıktan sonra çalışma müsadeli bir vize haline gelse belki biz Avrupa ülkeleri vatandaşlarına vize koymak mecburiyetinde kalacağız. Çünkü esas akım Türkiye'den Avrupa'ya doğru değil, Avrupa'dan Türkiye'ye doğru olacak."

Muhalefet partilerine çağrı

AB ile vize serbestisi için gereken yasaların meclisten geçmesi için muhalefet partilerine destek çağrısında bulunan Bozkır, şunları kaydetti:

"Bunun çok tarihi bir adım olduğunu düşünüyoruz. Milletimize karşı bir armağan olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bunu muhalefetle işbirliği halinde veyahut da işbirliği olmadan gerçekleştireceğiz."

"Çeşitli formüller üzerinde çalışıyoruz"

Bozkır, Suriyeliler için AB'den gelecek 3 milyar avroluk desteğin nasıl kullanılacağına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Paranın tamamının gönderilip burada AB Daimi Temsilciliği gözetiminde harcanması yahut Dünya Bankası aracağılıyla gönderilip o şekilde kullanılması gibi formüller var. Çeşitli formüller üzerinde çalışıyoruz. Sorun olacağını düşünmüyorum."

"Kötü bir başlangıç doğru bir yaklaşımla cevaplandırıldı"

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ırkçı bir parlamenterin Türkiye'ye hakaret etmesini kınayan Bozkır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem AP Başkanı Martin Schulz'un tutumu, hem anında tepki gösteren parlamenterlerin tutumu hem de kendini bilmez kişi salondan çıkarılırken bütün parlamentonun alınan kararı ortak bir şekilde alkışlaması bence kötü bir başlangıcın çok doğru bir yaklaşımla cevaplandırılmış olduğunu göstermektedir. Her ülkede böyle ipini koparmış ahlaksızlar olabilir."

"Merkel övgüyü hak ediyor"

Kötü muameleyle, duvarlar ve teller örerek düzensiz göçle mücadele edilemeyeceğini doğru teşhis eden ve en iyi bilen insanlardan birinin Almanya Başbakanı Angela Merkel olduğuna işaret eden Bozkır, bu yönüyle Merkel'in övgüyü hak ettiğini söyledi.