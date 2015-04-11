AB Bakanı Avrupa'nın vize uygulamasını eleştirdi: Efendi olup kapıları açın!

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Volkan Bozkır, AB’nin Türkiye vatandaşlarına vize uygulamasını eleştirerek, “Efendi olun, kapıları şimdiden açın da, ondan sonra benim de kafam kızıp sizlere kapıları kapatmayıvereyim” ifadelerini kullandı.

Zaman’dan Salih Karaca’nın haberine göre Belçika’nın Türkiyeli nüfusu yüksek yerlerinden Beringen’de konuşan Bozkır, Türkiye’nin ekonomisinin AB’de yer alan 22 ülkeden daha iyi olduğunu söylerken, Türkiye vatandaşlarına vize uygulamasını da eleştirdi.

Kapıları açsanız Türkler istila mı edecek?

Türkiye’deki iş imkanının Avrupa’ya oranla çok daha iyi durumda olduğunu söyleyen Bozkır, “Şimdi diyorlar ki, vizeyi kaldıracağız da, acaba kapıları açtığımızda 20 milyon Türk iki günde Avrupa’yı istila eder mi? Korkuya bak. Ya, benim ne işim var, geleceğim; burada iş yok, güç yok. Zaten benim arkadaşlarım işleri kapmış. Eğer kapıları açarsak, Türkiye vize koyacak. Çünkü Türkiye’de iş var, gençlik var, çalışan insan var. Çok fazla gelirseniz belki de ben vize koyacağım” dedi.

AB Bakanı sözlerini şöyle noktaladı: “Onun için siz efendi olun, şimdiden açın da, ondan sonra benim de kafam kızıp sizlere kapıları kapatmayıvereyim.”