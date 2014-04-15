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Dünya

AB: AYM'nin HSYK kararını memnuniyetle karşıladık

Anayasa Mahkemesi'nin yeni HSYK Kanunu'nda Adalet Bakanı'na verilen yetkileri iptal etmesi, Avrupa Birliği tarafından memnuniyetle karşılandı

15 Nisan 2014 13:19

Avrupa Birliği (AB), Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda (HSYK) değişiklikler yapılmasına yönelik yasayı kısmen iptal etmesini “memnuniyetle karşıladıklarını” açıkladı.

AB Genişleme Komiseri Stefan Füle’nin ofisinden Cihan Haber Ajansı’na yapılan yazılı açıklamada, yasa hakkında daha önce yargının bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı bağlamında “ciddi endişelerin” ortaya konulduğu, AYM’nin kararıyla da kurul üzerinde adalet bakanına yapılan bazı yetki devirlerinin Türk Anayasası’na uygun olmadığının tespit edildiğinin anlaşıldığı vurgulandı.

Füle’nin Sözcüsü Peter Stano imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Komisyon, değiştirilen yasanın Türkiye’de yargının bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığına potansiyel etkisi hususunda ciddi endişeler dile getirmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin bazı yetkileri Kurul’dan Adalet Bakanı’na devreden maddeleri Türk Anayasası’na aykırı bulduğunu anlıyoruz. Bu bağlamda Mahkeme’nin kararını memnuniyetle karşılıyoruz.”

AYM, sivil toplum ve demokratik çevrelerin tüm itirazlarına rağmen iktidarın Parlamento’daki çoğunluğunu kullanarak geçirdiği HSYK Kanunu’nun adalet bakanının yargı üzerinde vesayet kurmasına neden olan 12 maddesini cuma günü iptal etmişti.

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