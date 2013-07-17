AB, arı ölümlerini engellemek için yeni tedbirler aldı

Avrupa Birliği, arıları korumak için "Fipronil" adlı bir pestisit türünün kullanımını kısıtlama kararı aldı. Salı günü Brüksel’de bir araya gelen AB üyesi ülkelerin temsilcileri, çoğunluğun oyu ile Fipronil’in, aralarında mısır ve ay çiçeği tohumları da olmak üzere birçok bitki ve tohumda kullanımını yasakladı. Ancak daha çiçeklenmeden hasatı yapılan soğan, brokoli, karnıbahar ve Brüksel lahanası gibi sebzeler bu yasaktan muaf tutuldu. Fipronil'in seralarda kullanımına ise istisnai olarak izin verildi.

Deutsche Welle'de yer alan haberde, yasağın gelecek yıldan itibaren geçerli olacağı belirtildi. Şubat ayı sonuna kadar da daha önce bu kimyasalla işlenmiş tohumların ekimine izin verilecek. AB, 2 yıl sonra yasağa uyulup uyulmadığını kontrol edecek. Ancak yasağın yürülüğe girebilmesi için Avrupa Komisyonu'nun da resmi olarak onay vermesi gerekiyor.

Söz konusu böcek ilacı Fipronil'in üreticilerinden biri olan Alman kimya devi BASF ise yaptığı açıklamada bu yasağın gereksiz olduğunu savundu. BASF’tan yapılan açıklamada "Firmamız, tıpkı birçok uzman gibi, arı neslinin yok olmasına, sayısız ve karmaşık birçok faktörün neden olduğuna dair inancını sürdürüyor. Fipronil kullanımına getirilen kısıtlamaların arı neslini korumaya yardımcı olacağını düşünmüyoruz" denildi.

Buna karşın çevre örgütü Greenpeace ise memnuniyetini "Yasak kararı, arı neslinin korunması yönünde atılan bir diğer acil ve gerekli adımdır" sözleri ile dile getirdi.

'Vahim bir risk'

Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) mayıs ayında, zararlı böcekleri bitkilerden uzak tutmak için kullanılan Fipronil'in bal arıları için "vahim bir risk" teşkil ettiği konusunda uyarmıştı. AB, bu yılın ilkbahar aylarından itibaren geçerli olmak üzere "Neonikotinoid" adlı gruptan üç etkili pestisit türünün kullanımı da yasaklamıştı. Bu tartışmalı kimyasallar, arıların toplu ölümünden sorumlu tutuluyor.

Arıların insanlar açısından önemi sadece bal yapmakla sınırlı değil. Bu mucize böcekler, çiçeklerin döllenmesini sağlayan polenleri taşıyarak meyve ve sebzelerin oluşmasını sağlıyor. Arıların olmadığı Çin’in bazı bölgelerinde, binlerce tarım işçisi meyve ağaçlarının minik çiçeklerini tek tek elleriyle döllemeye çalışıyor.

Günümüz çevre koşullarında zarar gören arılar, artık nesli tükenen canlı türleri arasına girmek üzere.