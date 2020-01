AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri, sahiplerini buldu

Bağımsız Gazetecilik Platformu P24’ün düzenlediği Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu. Antalya Körfez gazetesi muhabiri Müzeyyen Yüce, BirGün gazetesi muhabiri Serbay Mansuroğlu ve Cumhuriyet gazetesi muhabiri Hazal Ocak ödül alan isimler oldu.

İstanbul Taksim’deki Cezayir Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ödül töreni AB Türkiye Delegasyonu temsilcisi Gabriel Munuera Vinals'in konuşmasıyla başladı. Vinals "Hapisteki gazetecilerin durumunu yakından takip ediyoruz. Davalarını da izleyeceğiz" diye konuştu.

AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri birincisi "Nusaybin'den Cizre'ye geleceği kuşatılan çocuklar" haberiyle Antalya Körfez gazetesi muhabiri Müzeyyen Yüce oldu. Yüce konuşmasında "Nusaybin ve Cizre'nin sokaklarında dolaşırken neden bu mesleğe başladığımı hatırladım" dedi.

İkincilik ödülü "Karaman'da 45 Öğrenciye Tecavüz" haberiyle BirGün gazetesi muhabiri Serbay Mansuroğlu'na gitti. Mansuroğlu “Çocukların daha güzel, daha özgür, daha adil bir ülkede yaşaması için mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri'nde Genç Kategori Ödülü "Bir Orman İki Ülke" haberiyle Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın oldu. Ocak “Istranca Ormanları buzul çağını atlatan dünyanın en önemli ormanlarından. Bulgaristan'da yasayla korunurken bizde durum farklı” hatırlatmasında bulundu.

Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri

AB araştırmacı gazetecilik ödülü, araştırmacı gazetecilerin kayda değer başarılarını kutlamayı, desteklemeyi ve Batı Balkan ülkeleri (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan) ile Türkiye’deki araştırmacı gazetecilik kalitesinin görünürlüğünü geliştirmeyi amaçlıyor.



Medyada ifade özgürlüğünün garanti altına alınmasına yönelik büyük ihtiyaca önem veren AB Genişleme stratejisi doğrultusunda Avrupa Komisyonu Genişleme Direktörlüğü tarafından belirlenen ödül, reform süreçlerinin izlenmesi ve AB’ye katılım yolundaki tarihi ivmenin sürdürülebilmesi için araştırmacı gazeteciliğin desteklenmesini hedefliyor.



AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü 2015, 2016 ve 2017 yıllarında (bir önceki yıl yayınlanmış çalışmalar için) yedi ülkede veriliyor.



Ödülün verileceği yedi ülke için üç yıl süresince ayrılan toplam ödül fonu 210.000 Euro olarak belirlenmişti. Ülke başına yıllık ödül fonu 10.000 Euro’dur. Her yıl, her ülkede 1 ila 3 gazeteci ödüllendirilecek ve her birine 3000 ila 5000 Euro ödül verilecektir.