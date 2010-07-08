AB: Anayasa paketi referandumda kabul edilmeli

T24 - Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa paketi ile ilgil aldığı kısmı iptal kararını Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Helene Flautre "ustaca orta yol çözümü" sözleriyle değerlendirirken, Avrupa Birliği Komisyonu karar ardından paketin olumlu adım olduğu inancını korumaya devam ettiklerini belirterek, referanduma gidecek olan Anayasa paketinin kabul edilmesi çağrısında bulundu.



Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Helene Flautre, Anayasa Mahkemesi'nin dünkü (7 Temmuz 2010) kısmi iptal kararını "ustaca orta yol çözüm" olarak nitelendirerek, genel seçimlerin ardından tüm siyasi partilerin yeni anayasayı gündemine almalarını istedi.



Flautre, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla ilgili yazılı açıklamasında, "Bu karar ustaca orta yol çözümdür. Mevcut tansiyon düşürülürken yeni anayasanın gerekli olduğu bir kez daha ispatlanmıştır. Bu sınırlı reform ülkenin demokratikleşmesinin önünü açsa da 1982 anayasasının antidemokratik ruhunu değiştirmemektedir" değerlendirmesinde bulundu.



Helene Flautre, "Türkiye AB katılım sürecini hızlandırmak için en başta ve öncelikle yeni demokratik anayasaya ihtiyaç duymaktadır. Tüm siyasi partilerden genel seçimlerin hemen ardından yeni anayasa projesini gündemlerine almalarını istiyorum" dedi.





AB: Paket kabul edilmeli





Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Anayasa Mahkemesi'nin kısmi iptal kararına rağmen Türkiye'nin AB katılım müzakereleri açısından anayasa değişikliği paketinin referandumda kabul edilmesini istedi.



AB Komisyonu sözcülerinden Ferran Tarradellas Espuny, Anayasa Mahkemesi'nin dünkü kararını not aldıklarını ve özellikle gerekçeli kararın yayımlanmasının ardından konuyu daha ayrıntılı analiz edeceklerini bildirdi.





'İnancımızı korumaya devam ediyoruz'





Kararla ilgili ilk değerlendirmelerinde, anayasa değişikliği paketinde "Anayasa Mahkemesi ve HSYK'ya üye seçim yöntemi gibi sınırlı unsurların iptal edildiği" sonucuna vardıklarını kaydeden Tarradellas Espuny, "Anayasa değişikliği paketinin olumlu adım olduğu inancımızı, Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından da korumaya devam ediyoruz" dedi.



Ferran Tarradellas Espuny, Türkiye'nin, AB'nin yıllardır ilerleme raporlarında ve katılım ortaklığı belgesinde vurguladığı noksanlarını tamamlayabilmesi için anayasa değişikliği paketinin 12 Eylül'deki referandumda kabul edilmesi çağrısını yaptı.





