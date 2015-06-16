AB Adalet Divanı'ndan AMB'ye onay



Avrupa Merkez Bankası (AMB), kısaca OMT olarak anılan "Doğrudan Parasal İşlemler" (Outright Monetary Transactions) programını 2012 yılında duyurmuştu. Program, AMB'nin Euro Bölgesi ülkelerinden sınırsız devlet tahvili almasına imkân tanıyor.

AMB'nin devlet tahvili alım programı Almanya'da tepkiyle karşılanmıştı. Alman Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, devlet tahvili alımına karşı çıkan isimlerin başında geliyor. Weidmann, tahvil satın alınmasını, para basarak devletlerin finanse edilmesiyle eşdeğer görüyor.

Bazı Alman siyasetçiler ve ekonomistler AMB'nin girişimi ile ilgili Alman Anayasa Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu. Almanya Anayasa Mahkemesi yargıçları ise tahvil alımının AMB'nin yetki alanına girmeme ihtimali bulunduğunu belirterek konunun AB Adalet Divanı'na iletilmesine hükmetmişti.

'Alman vergi mükellefi sorumluluk altında'

Başvuru sahibi politikacılar arasında yer alan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Peter Gauweiler 2013 yılının haziran ayında, bir Avusturya gazetesine verdiği demeçte şu ifadeleri kullanmıştı: "AMB'nin diğer ülkelerin devlet tahvillerini başka hiç kimsenin alıcı olmaması halinde satın alacağını söylemeye yetkisi yoktur. Bu ifadeyle AMB'nin hissedarları, yani Alman vergi mükelleflerinin yaklaşık üçte biri sorumluluk altına sokulmuş oldu. Üstelik bu kişiler böyle bir karar için AMB'ye vekalet vermemiş olmasına rağmen."

AB Adalet Divanı'nın AMB’nin planının AB hukukuna aykırı olduğu yönünde bir karar almasının finans piyasalarında dalgalanmalara yol açmasından kaygı duyuluyordu.