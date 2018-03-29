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Dünya
Deutsche Welle

AB "askeri Schengen bölgesi" kurmak istiyor

Avrupa Birliği, pasaportsuz dolaşıma olanak sağlayan Schengen bölgesine benzer bir yapıyı askeri malzemelerin ulaşımı için hedefliyor. Amaç, askerler ile askeri araçların AB içerisinde daha kolay hareket etmesi.

29 Mart 2018 12:59

Avrupa Birliği (AB), askerler ile aralarında tank gibi ağır zırhlı araçların da bulunduğu askeri malzemelerin kendi sınırları içerisinde daha kolay hareket edebilmesi için "askeri Schengen bölgesi" kurmayı hedefliyor.

Avrupa Komisyonu tarafından Çarşamba günü açıklanan plana göre AB, 28 üye ülkesinde farklı olan asker, askeri malzemeler ile tehlikeli maddeleri taşıma yönetmeliklerinin uyumlulaştırılması için çalışacak.

Bununla, AB'nin 26 ülkesi ile İsviçre, Lichtenstein, Norveç ve İzlanda'da geçerli olan ve bu ülkelerin toprakları içerisinde pasaport kontrolü olmadan seyahat edebilmeyi sağlayan sistemin benzerinin askeri malzemeler için de kurulması hedefleniyor.

Avrupa Komisyonu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in geçen sene ortaya koyduğu 2025'e kadar AB'nin savunma birliğini koruma hedefine atıfta bulunularak, amacın AB içinde ve dışında askeri hareketliliği sağlamak olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "AB içerisinde askeri hareketlilik sağlayarak krizlerin önlenmesinde daha etkili, misyonlarımızı konuşlandırmada daha verimli olup, tehditler ortaya çıktığında daha hızlı tepki verebiliriz" dedi.

AB, NATO güçleri ve bu güçlerin malzemelerinin AB içerisinde daha rahat hareket etmesini amaçlıyor.

Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı öneride askeri nakliyat için uygun yol ve rotaların belirlenmesi ile yol ve köprü altyapılarının ağır zırhlı araç ile mühimmat sevkiyatlarına uygun hale getirilmesi planlanıyor.

Her ne kadar Komisyonu'nun sunduğu öneride Rusya'nın adı geçmese de Brüksel ile Moskova Ukrayna krizi ile Kırım'ın 2014 yılında Rusya tarafından ilhakından bu yana gergin ilişkiler içerisinde. Hem Rusya hem de İngiltere için çalışmış eski Rus ajan Sergey Skripal'in Rusya tarafından İngiltere'de zehirlendiği iddiaları da son dönemde ikili ilişkileri daha da kötüleştirdi. Aralarında Almanya ile Fransa'nın da olduğu 19 AB üyesi ülke, ülkelerindeki Rus diplomatların bir kısmını sınır dışı etmeye karar verdi.

Komisyonunun savunma hareketliliği için hazırladığı planının başlayabilmesi için AB üyesi ülkeler tarafından onaylanması ve Avrupa Parlamentosu tarafından incelenmesi gerekiyor. Planın önümüzdeki birkaç ay içerisinde başlaması ve ilerlemeler ile ilgili ilk raporun 2019'un yazında gelmesi bekleniyor.

DW,AFP/DÇÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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