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Koronavirüs

AB, 300 milyon doz aşı için anlaşma imzaladı

Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği aşınım yüzde 90 oranında başarılı olduğu açıklanmıştı

11 Kasım 2020 15:29

Avrupa Birliği, Covid-19'a karşı yüzde 90 oranında başarılı olduğu açıklanan Pfizer/BioNTech aşısı için anlaşma imzaladı. Buna göre, Amerikan şirketi Pfizer ile Alman BioNTech'in ortak geliştirdiği aşının piyasaya sürülmesi halinde Avrupa Birliği 300 milyon doz satın alacak.

Anlaşma kapsamında, 27 AB üyesinin 200 milyon doz aşı alabileceği ve 100 milyon dozluk da bir opsiyonunun bulunduğu belirtildi. Avrupa Birliği daha önceden de AstraZeneca, Sanofi ve Johnson & Johnson firmalarının aşı adaylarını almak için ön anlaşmalar imzalamıştı.

Brüksel'in Moderna, CureVac ve Novavax şirketleriyle de aşı görüşmeleri yaptığı biliniyor.

Pfizer şirketi, pazartesi günü yaptığı açıklamada aşının üçüncü faz denemelerinde Covid-19'a karşı yüzde 90 oranında başarı sağladığını açıklamıştı.

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