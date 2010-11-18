AB - NATO toplantısı iptal edilmek zorunda kaldı

T24

Türkiye: Berlin Plus’a devam edilmeli



Türkiye AB - NATO zirvesini veto etti



Rusya ile zirve yapılacak



Türkiye’nin, AB üyesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) nedeniyle veto ettiği toplantının, gayri resmi yemek olarak düzenlenmesi gündeme geldi ancak Türkiye’nin bu konuda da itirazlarının olduğu öğrenildi. Kaynaklar, NATO - AB toplantısının hiç yapılmayabileceğini bildirdi. Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Bu gelişmeler yaşanırken ABD - AB üyesi ülkeler arasında zirve planlandı. AB üyesi olmayan Türkiye, bu önemli toplantıda yer alamayacak. Öte yandan NATO’nun zirve sırasında yapılacak protestolar nedeniyle Lizbon’daki karargâhını kapattığı kaydedildi. Lizbon’daki zirveye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül katılıyor. Bugün başlayacak ve 20 Kasım’da sona erecek toplantı sırasında, NATO’nun yeni strateji belgesi kabul edilecek. Ayrıca, Füze Kalkanı Projesi’ni hayata geçirecek olan siyasi karar alınacak. Teknik detaylar ise daha sonraki aylarda düzenlenecek toplantılarla netleşecek. Türkiye, Füze Kalkanı Projesi’nin ana karargâhının İzmir’deki NATO üssünde olmasını istiyor. Türkiye’nin talebinin kabul edilmesi durumunda Füze Kalkanı’na ait radar görüntüleri İzmir’den takip edilecek ve füze sistemlerinin ateşlenmesi için bu karargâh belirleyici olacak.Lizbon’daki zirvenin önemli başlıklarından birisi de NATO - AB ilişkileri olacak. NATO ve AB ilişkilerinin karmaşıklığı Türki’yenin başını öteden beri ağrıtan bir konu olarak duruyor. Türkiye’nin GKRY’yi tanımaması, Avrupa güvenlik ve savunma politikalarında karar mercilerinden dışlanması ve Avrupa Savunma Ajansı’na üye alınmaması sonucunu doğuruyor. Türkiye, bu konularda da ilerlemeler sağlanmasını istiyor. NATO’nun yeni strateji belgesinde, AB üyeleri ile olan diyaloğun daha da güçlendirilmesi yönünde bir ifade konulduğu öğrenildi. 1996 yılında, “Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği” yaratılması için NATO’nun imkânlarından faydalanılması yönünde “Berlin Plus” adı verilen bir dizi karar alınmıştı. Türkiye bu düzenlemeler kapsamında strateji belirleme ve karar alma toplantılarına NATO üyesi olmayan Kıbrıslı Rumların katılımını veto ediyordu. Türkiye, NATO - AB ilişkilerinin Berlin Plus anlaşması kapsamında devam etmesini istiyor.Türkiye, toplantılar sırasında yapılması planlanan NATO - AB zirvesini veto etti. Türkiye’nin vetosu nedeniyle NATO ve AB liderleri ilk önce gayri resmi yemekte buluşmayı planladı ancak bu toplantının da yapılamayacağı belirtiliyor. Bu gelişmenin ardından NATO toplantıları kapsamında ABD - AB ülkeleri arasında bir zirve yapılmasının planlandığı öğrenildi. ABD - AB zirvesinde Türkiye ise AB üyesi olmadığı için yer alamayacak.Lizbon’daki zirveye Rusya da katılacak. Bu görüşmede, Rusya - NATO ilişkileri masaya yatırılacak. Rusya son olarak NATO’nun Afganistan operasyonuna lojistik destek vererek, ittifakın elini rahatlatmıştı. Zirvede, bu işbirliğinin daha da ileriye taşınması için görüşmelerde bulunulacak. Lizbon’da ele alınarak karara bağlanacak olan bir diğer başlık ise NATO’nun alacağı tasarruf tedbirleri kapsamında bazı askeri üs ve karargâhların kapatılması.