-AA'YA İKİ BAŞARI ÖDÜLÜ ANKARA (A.A) - 16.12.2010 - Tüm Terör Mağduru Aileleri Güçbirliği Derneğince (TEMADER), ''2010 Başarı ve Hizmet Ödülleri'' sahiplerine verildi. Dedeman Otel'de düzenlenen törene, dernek yöneticileri ile şehit ve gazi yakınlarından oluşan üyeler ve davetliler katıldı. Törende konuşan TEMADER Genel Başkanı emekli gazi astsubay Ömer Bilgen, ''Türk milletinin ebedi varlığını, güven ve huzurunu, vatanın bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek amacıyla büyük bir cesaret ve feragatle görevlerini ifade ederken tarihe altın sayfalar yazdıran şehitlere, gazilere; onların dul ve yetimlerine sahip çıkmanın, hatıralarını yüceltmenin herkes için kanuni ve vicdani bir sorumluluk olduğunu'' ifade etti. Bilgen, ''şehitlerin aynı zamanda ulus olarak var oluşun, birlik ve beraberliğin ölümsüz kahramanları'' olduklarını belirterek, bütün şehitlere yüce Tanrı'dan rahmet diledi. Derneğin Genel Koordinatörü gazi İbrahim Babur da şehit ailelerinin, gazilerin yaşadıkları sıkıntıları çok iyi bildiklerini, ancak hayatın devam ettiğini dile getirerek, onların sosyal hayata girmesini sağlayacak projeler oluşturulması gerektiğini kaydetti. Terörden canı yanan birçok kişi bulunduğunu, ''terör belasından'' kurtulmak gerektiğini söyleyen Babur, ''Herkes kendi kısır siyasetinden, kendi rahatlığından vazgeçsin, gelecek nesillere mutlu bir ülke bırakalım. Başkası gelip bizim terör sorununu çözmeyecek. El ele vererek şu kısır çekişmelerden vazgeçelim'' diye konuştu. Derneğe destek veren Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay ile Ankara EGO Genel Müdürü Ömer Ulu da birer konuşma yaparak, şehit aileleri ile gaziler ve ailelerine yönelik çalışmaların önemine işaret ettiler. Konuşmaların ardından, ''2010 yılında yapmış oldukları çalışmalar ile ülkesine ve milletine farklı alanlarda hizmet vermiş, halkın takdirini kazanmış kişi ve kurumlara'' ödülleri verildi. Törende, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun başarılı hizmetleri nedeniyle ödüle layık görüldükleri, ödüllerinin makamlarında sunulacağı belirtildi. Törende, bazı milletvekilleri, valiler, bürokratlar, belediye başkanları ile medya kuruluşları da ödüllendirildi. ''Tarafsız, doğru ve ilkeli habercilik anlayışından ödün vermeyen çalışmaları'' dolayısıyla Anadolu Ajansı ''2010 Yılı Başarılı Haber Ajansı'' ödülüne layık görülürken, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Hilmi Bengi ''2010 Yılı Başarılı Kurum Yöneticisi'' ödülü aldı. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Atalay, Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, SGK Başkanı Emin Zararsız, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanı Bekir Köksal, Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan, Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Ordu Valisi Orhan Düzgün, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, ödüle değer görülen isimler arasında yer aldı. Törende, başarılı hizmetlerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de ödül aldı. Özhaseki, törende, şehit aileleri ve yakınları için yaptıkları çalışmaları anlattı.