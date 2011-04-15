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Yaşam

AA'YA ''FOTOĞRAF'' ÖDÜLÜ İZMİR (A.A)

15 Nisan 2011 21:31

-AA'YA ''FOTOĞRAF'' ÖDÜLÜ İZMİR (A.A) - 15.04.2011 - Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesinin, bölgede denizcilik ve deniz ticaretinin kamuoyunda daha etkin biçimde tanıtılması amacıyla düzenlediği ''Fotoğraf Yarışması'' sonuçlandı. Yarışmada, AA muhabirleri Denizhan Güzel ''Fotoğraf Medya'' dalında üçüncülüğe, Kenan Gürbüz ''Fotoğraf Serbest'' dalda mansiyona layık görüldü. Ödül töreni, 27 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de, Hilton Oteli'nde yapılacak. Yarışmada ödül alan isimler şöyle: FOTOĞRAF DALI (MEDYA) 1- Emre Tazegül 2- Aydın Çetinkaya 3- Denizhan Güzel Jüri Özel Ödülü: Sedat Yılmaz Mansiyon: Soner Çağlar FOTOĞRAF DALI (SERBEST)  1- Lütfü Dağtaş 2- Esra Erköse 3- Alahattin Kanlıoğlu Jüri Özel Ödülü: Sermet Çağan Yakut Mansiyon: Kenan Gürbüz KISA METRAJLI FİLM  1- Murat Sağlam 2- Ethem Özgüven 3- Adem Giliz Jüri Özel Ödülü: Gökhan Geçkin Mansiyon: Reşit Çağatay Durukan

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