-AA'YA ÇGC'DEN ÖDÜL ADANA (A.A) - 06.07.2011 - Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin (ÇGC) düzenlediği basın yarışmasının ödülleri, törenle dağıtıldı. Adana Valisi İlhan Atış Seyhan Otel'de düzenlen törende, ödül alan gazetecileri kutladı. Atış, valilik olarak basın mensuplarını her zaman yanında olduklarını belirterek, ''Gazetecilerin eleştirileri bizim için yol gösterici oluyor, övgüleri de biraz daha sevinmemizi sağlıyor'' dedi. Ödül alan gazetecileri kutlayan Atış, gecenin düzenlenmesinde katkısı olanlara da teşekkür etti. CHP Adana Milletvekili Turgay Develi, kendisinin de gazeteci olduğunu belirterek, ödül alan tüm meslektaşlarını kutladı. ''ÇGC benim evim, yuvam'' diyen Develi, şunları kaydetti: ''Yarışmanın jürisinde de birçok kez bulundum. ÇGC'nin hemen her bölümünde görev yaptım. Yaklaşık 25 yıldan bu yana şerefle, onurla üyelik görevimi sürdürüyorum. Burada sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Gündeme getirdiğiniz sorunların çözümü için elimden geldiği kadar çalışacağıma söz veriyorum.'' ÇGC Başkanı Cafer Esendemir de cemiyeti daha da ileriye götürmek için çalıştıklarını söyledi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Antakya ve diğer bir çok cemiyetin yerel yönetimlerin destekleri ile bağımsız sosyal tesislere sahip olduğunu belirten Esendemir, ''Elde ettikleri kira gelirleriyle daha rahat faaliyet yürütüyor. Bizim bu sıkıntımızı bugünkü yöneticilerimiz de biliyor. Onlar da benzer sözleri zaman zaman veriyor. Bu sözlerin artık tutulmasını ve hayata geçirilmesini bekliyoruz'' diye konuştu. Esendemir, her yıl çeşitli dallarda başarılı olan gazetecileri ödüllendirdiklerini bildirerek, yarışmaya katılan tüm meslektaşlarını kutlayarak, başarılarının devamını diledi. Konuşmaların ardından ''Spor Röportajı'' dalında ''49 Yıllığına Güreş Ağası'' haberi ile ''Başarı Ödülü''ne layık görülen Anadolu Ajansı Hatay Büro Sorumlusu Ramazan Şanıvar'a ödülünü, Adana Emniyet Müdürü Mehmet Avcı, ''Çocukların Oyun Anlayışı Değişti'' haberi ile ''Hacı Sabancı Özel Ödülü'ne layık görülen Ali Güreli'ye ise ödülünü Adana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez verdi. Yarışmada ödül alan gazeteciler ve çalıştıkları basın kuruluşları şöyle: HABER DALI: Başarı Ödülü: Erol Şennur (Oğlunu dünyaya getirdi - Habertürk gazetesi) Mansiyon: Ömer Sarı (Çalışana maaş yok - CHA) HABER FOTOĞRAFI: Başarı Ödülü: Tahsin Cem Ülker (Şehitleri böyle uğurladılar - DHA) RÖPORTAJ: Başarı Ödülü: Ziya İpek (APO'nun annesini asker - CHA) SPOR HABERİ Başarı Ödülü: Yusuf Baştuğ (Mavi Şimşek çakacak - Cumhuriyet gazetesi) ARAŞTIRMA-İNCELEME: Başarı Ödülü: Yusuf Baştuğ (Biyolojik mücadele - Cumhuriyet gazetesi) GÜNCEL YAZI: Başarı Ödülü: Düzgün Coşkun (Ufukta aydınlık bir gün - Egemen gazetesi) SPOR RÖPORTAJI: Başarı Ödülü: Ramazan Şanıvar (49 yıllığına güreş ağası - AA) SPOR FOTOĞRAFI: Başarı Ödülü: Zeki Çağlar Kaya (Top saklama ustası - İlkhaber gazetesi) SAYFA DÜZENİ: Başarı Ödülü: Şahin Çoban (30 Ağustos - 5 Eylül 2010- Refleks gazetesi) SPOR SAYFA DÜZENİ: Başarı Ödülü: Hüseyin Sungur (23 Kasım 2010 - Günaydın gazetesi) Mansiyon: Ahmet Kırmızıdal (Hak eden kazansın - Toros gazetesi) TV HABERİ: Başarı Ödülü: Erden Karaoğlu (Ekmek mücadelesindeki - TRT) TV GÖRÜNTÜ: Başarı Ödülü: M. Çağlar Öztürk - T. Cem Ülker (Mahalledeki dehşet anları - DHA) Hacı Sabancı Özel Ödülü: Ali Güreli (Çocukların oyun anlayışı değişti - AA) Çoban Yurtçu Özel Ödülü: Vural Köse (Engellilerin cinsiyeti yok - Günaydın gazetesi) ÇGC Özel Ödülü: Mehmet Şahin (Ünlülere benzemenin ücreti - CHA) ÇGC Özel Ödülü: Kenan Kutay (Irmak çimmesinden - Toros gazetesi) ÇGC Özel Ödülü: Mehlika Bilen (Yol - Akdeniz Televizyonu) ÇGC Özel Ödülü: Aliye Gültekin (İşsizliğin nedenleri - 5 Ocak gazetesi) ÇGC Özel Ödülü: Ahmet Akgün (Üniversite bürokratları - Adana Haber gazetesi) Geceye Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, CHP Adana Milletvekilleri Ümit Özgümüş ve Turgay Develi, CHP Adana eski Milletvekili Hulusi Güvel ve çok sayıda davetli katıldı.