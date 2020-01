-AA'ya ''En İyi Yazılı Haber Ajansı'' ödülü İSTANBUL (A.A) - 19.01.2012 - Anadolu Ajansı (AA), İstanbul Gelişim Üniversitesince düzenlenen ''Gelişim Medya Ödülleri 2011'' kapsamında ''En İyi Yazılı Haber Ajansı'' ödülüne layık görüldü. Üniversitenin Avcılar'daki Fakülteler Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mesut Güner, teknolojideki gelişmeler sayesinde Türk medyasının gerek yayın kalitesi, gerek haberin ulaştırılma biçimi ve hızı, gerekse de internet ortamında büyük gelişmeler gösterdiğini söyledi. Güner, bu gelişmelerde medya çalışanlarının her ferdinin büyük fedakarlığının asla göz ardı edilemeyeceğini belirterek, ''Bu gelişmelere paralel olarak çağdaş ve demokratik bir toplum düzeninin oluşmasında yine medyanın ilkeli ve objektif yaklaşımı da büyük önem taşımaktadır. Çünkü medya kuruluşları görevlerini yerine getirirken, tarafsız ve etik değerlere göre hareket etmeleri, kişi haklarına önem vermeleri, özel hayata saygı duymaları, toplum karşısında yerine getirilmesi gereken en önemli sorumluluklar arasında sayılmaktadır'' şeklinde konuştu. Basının her anlamda özgür olması gerektiğini vurgulayan Güner, ''Basının özgür olamadığı bir toplumda, gerçek bir demokrasiden söz etmemiz mümkün değildir'' dedi. Prof. Dr. Güner, zaman zaman zor şartlarda çalışmak zorunda kalan basın mensuplarının çalışma şartlarını kolaylaştırmanın, onlara gereken desteği sağlamanın herkesin görevi olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu ödüllerin seçiminde diğer ödül törenlerinden farklı olarak sadece tanınmış, bilindik isimlere değil, haberin mutfağından gelen, arka planda yoğun bir emek sarf ederek geceli gündüzlü çalışan muhabirlerimize, haber merkezi ve diğer haber servislerinde çalışan basın emekçilerine yer verdik. Bunlar arasında yer alan özellikle muhabirlerimiz, dünyanın her yerine gece gündüz demeden canları pahasına giden, bizlere doğru bilgi sağlamak için birçok zorluklar içerisine giren ve toplumun sesi olan en fedakar basın çalışanlarıdır. Bunlardan ikisi olan basın şehitlerimiz Sebahattin Yılmaz ile Cem Emir meslek yaşamlarında önemli başarılara imza atmış ve görevleri başındayken yaşamlarını yitirmişlerdir. Bu vesile ile Yılmaz ve Emir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve basın camiasına tekrar başsağlığı diliyorum.'' Üniversite olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini aktaran Güner, ''Basın Şehitleri Müzesi kuruyoruz. Bu amaçla, müzede basın şehitlerimizin kişisel eşyalarından eserlerine, tanıtım filminden fotoğraflarına kadar uzanan kapsamlı bir müze oluşturmak için kolları sıvadık. Basın mensubu arkadaşlarımızın ve basın şehitlerimizin ailelerinin de bu müzenin oluşumunda katkılarını esirgemeyeceklerini umut ediyoruz'' diye konuştu. Törende, daha sonra ''sanal medya'', ''televizyon'', ''haber'' ve ''genel'' kategorilerinde 2 bin 600'ü İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisi ve 2 bin 400'ü anket yoluyla vatandaşların seçimleri ile belirlenen ödüllerin dağıtımı yapıldı. ''Haber'' kategorisinde ''En İyi Yazılı Haber Ajansı'' ödülüne Anadolu Ajansı layık görüldü. Ödülü, AA İstanbul Bölge Müdürlüğü Haber Müdürü Zeki Gümüş aldı. ''Medya Özel Ödülü''ne ise Van depreminde hayatını kaybeden Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabirleri Cem Emir ve Sebahattin Yılmaz değer bulundu. Emir'in ödülünü alan kardeşi Kemal Emir, ödülü alırken güzel şeyler söylemek istediğini, ancak hayatta güzel şeylerin olmadığını belirterek, ''Cem'i 2,5 ay önce kaybettik. Hrant Dink davasında çıkan karar ile o ve Hrant Dink bir kez daha öldü'' dedi. Kemal Emir, ödülü, basın şehitlerine, depremzedelere ve basın emekçilerine armağan ettiğini kaydetti.