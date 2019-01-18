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Spor

Aatif, Fenerbahçe'ye veda etti

İSTANBUL,(DHA) Çaykur Rizespor'a transfer olan Aatif Chahechouhe sarı-lacivertli taraftarlar, takım arkadaşları ve kulüp çalışanlarına teşekkür etti

18 Ocak 2019 01:42

İSTANBUL,(DHA)

Çaykur Rizespor\'a transfer olan Aatif Chahechouhe sarı-lacivertli taraftarlar, takım arkadaşları ve kulüp çalışanlarına teşekkür etti.
Fenerbahçe\'den Çaykur Rizespor\'a transfer olan Aatif Chahechouhe, sosyal medya hesabı üzerinden sarı-lacivertli ekibe veda etti. Fenerbahçe formasıyla olan fotoğraflarını paylaşayan Aatif, altına \"Fenerbahçe camiasında bulunduğum süre içerisinde bana destek olan Fenerbahçe taraftarlarına, takım arkadaşlarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür eder, onlara hayatlarında başarılar dilerim\" notunu düştü. 

(FOTOĞRAFLI)

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