Aatıf Chahechouhe: "Vicdanen rahatım"

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçeli futbolcu Aatıf Chahechouhe, sosyal medya hesabından kadro dışı kalmasıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Göztepe maçının devre arasında takımın performansına memnuniyetsizliğini dile getirdikten sonra kadro dışı kalan Aatıf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hiç bir zaman ağzından takımın \'kalitesiz\' olduğuna dair bir ifade kullanmadığını belirtti.

Aatıf Chahechouhe\'nun açıklaması şu şekilde; \" \'Geçen sezon daha iyi bir kadroyla şampiyon olamadık. Bu sezon şampiyonluk istiyorsunuz. Ancak takımda her şey değişti. Hoca değişti, yeni oyuncular geldi, önemli oyuncular gitti. Hızlı bir şekilde bunu başarmak kolay değil\' dedim. Asla şu andaki takıma \'kalitesiz\' ifadesini kullanmadım. Takım arkadaşlarımla da daha sonra konuştum ve düşüncelerimi bir kez daha onlara anlattım. Benim asıl burada demek istediğim, takımı eleştirirken, oyuncularla birlikte herkesin sorumlu olduğu, herkesin kendisini eleştirmesi gerektiği ve doğru tespitler yaptıktan sonra gereken çözümlerin alınabileceğine vurgu yapmaktı. Samimi olarak bir aile ortamında bunu ifade ettim. Takımın menfaatleri için eleştiride bulundum, düşüncemi söyledim. İçinde bulunduğumuz durumu umursamamış olsam zaten hiç konuşmaz, sessiz kalırdım.

Ben asla takım kötü giderken, neşeli ya da gülen tavırlar içinde olmadım. Olayların zamanlaması çok önem taşıyor. Konya galibiyetinin ardından ve daha sonra Beşiktaş derbisinde galip gelememiş olsak da, en azından mağlup olmadığımız için ve ortaya koyduğumuz oyundan ötürü başkanımız Ali Koç bizi tebrik etti. Moral açısından kendimizi toparladık. Öyle günlerde bir takımda pozitif enerjinin olması, insanların gülmesi, tekrar ayağa kalkmak adına önemliydi. Bu iki maçtan sonra sıkıntı yoktu. Rizespor maçından sonra bütün takım üzüntü içindeydi. Bu şekilde anlatıldığı gibi gülmeler, şakalaşmalar asla yaşanmadı. Kaybettiğimizde üzüldük, kazandığımızda güldük. Bunun dışında bir hareketim olmadı.

Disiplinsizlik ve vurdumduymazlık kariyerim boyunca bana uzak olan iki kelimedir. Sezon başından beri hocam sayın Phillip Cocu ile iyi anlaştık ve kendisi sakatlık dönemimde benimle ilgilendi, bir an önce sahaya dönmemde yardımcı oldu. Zaten ilk 4 maça çıkamadım ama sakatlıktan döndükten sonra beni hemen Konya deplasmanında ilk 11\'e aldı. Bu süreçte ve sonrasında eğer bir disiplinsizlik, vurdumduymazlık söz konusu olsaydı, hocamız zaten gereğini yapardı. Ben asla profesyonelliğimden ödün vermedim, vermeyeceğimde. Sadece işimi yaptım. İçöeride olanları dışarıya paylaşmak ve ihanet asla söz konusu olamaz. Vicdanen rahatım.

Takım içinde gruplaşma ya da başka bir kişinin oynaması için baskı yapmak bana göre bir şey değil. Bu ayrıca benim vazifem de değil. Nabil Dirar ile aynı ülkeden geliyoruz, beraber milli takımda da oynuyoruz, kendisi benim için değerli bir insan. Ama bizler profesyonel futbolcularız. Onun oynamama sürecinde benim takıma bir müdahalem ya da hocaya bu koınuda bir talebim aska olmamıştır ve asla olamaz. Bu durumu da hocamız Cocu\'ya sorabilirler. Takım içinde bazı oyuncular, bazı oyuncularla daha fazla vakit geçirebilir. Ancak her şeyden önce takım gelir. Ben her arkadaşıma eşit mesafede olmuşumdur ve asla bir gruplaşma, hocaya,yönetime ya da sportif direktöre karşı olumsuz bir tavrım söz konusu olmamıştır, olamazda.

sponuç olarak bu kadro dışı kalmam, performansımla ilgili bir şey ya da hoca kararıyla olsaydı, benim için bu kadar üzücü olmazdı. Ama maalesef iyi niyetli konıuşmam yanlış anlaşıldı ve rahatsız etti. Fenerbahçe\'nin profesyonel futbolcusuyum ve hatalı olduğumu düşünmeme rağmen kulübümün kararlarına saygı duymaya devam edeceğim.\"

