Aatif Chahechouhe: "Şampiyonluk umutlarımız devam ediyor"

KAYSERİ / DHA

Fenerbahçe\'nin Kayserispor\'u 5 - 0 yendiği maçta 1 gole imza atan Aatif Chahechouhe, şampiyonluk yolunda umutlarının devam ettiğini söyledi.

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Faslı oyuncu, \"Bu maç bizim için kazanmak önemliydi. Rakiplerimiz kazanmıştı. Bugün kazanamasaydık bizim adımıza kötü olacaktı. Umutlarımız devam ediyor. Önümüzde zorlu 7 hafta daha var. Maça istekli başladık ve erken gol bulduk. İnşallah böyle devam edecek\" dedi.

Golü anlatan Aatif, gördüğü sarı kart ile ilgili de şunları söyledi:

\"Soldado\'nun topa dokunuşu vardı bana aktardı ve hiç düşünmeden hemen kaleye gönderdim. Güzel bir gol oldu. Salakça bir sarı karttı diyebiliriz. Bir yandan belki kart vermez diye düşündüm ama hakem kartı gösterdi. Umarım takımımız yoluna bu şekilde devam edecektir. Ben oluyum olmayım fark etmez, takım bu şekilde devam edecektir.\"

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