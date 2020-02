Aatif Chahechouhe: "Sahamızda turu geçmek istiyoruz"

İSTANBUL,(DHA) -

Aatif Chahechouhe, \"Takım halinde başarıya ulaşmak istiyorsanız; hem defansta hem de hücumda doğru hamleler yapmanız gerekiyor\" dedi.

Fenerbahçe\'nin Faslı oyuncusu Aatif Chahechouhe, sezon değerlendirmesi, bireysel performansı, Beşiktaş maçı ve şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

FBTV\'ye konuşan Aatif, \"Aslında sezona hücum anlamında iyi başladık. Fazlasıyla goller atmayı başarıyorduk ama savunma anlamında özellikle sezon başında sıkıntı yaşadığımız maçlar oldu. Sonrasında daha dengeli bir takım haline gelmeye çalıştık. Öte yandan ben kendimi tamamen takıma adamış bir oyuncuyum. Her şeyden önemli olan takımın ne tarafa gittiği. Kolektif anlamda neler yaptığımız her şeyden kıymetli. Takım halinde başarıya ulaşmak istiyorsanız; hem defansta hem de hücumda doğru hamleler yapmanız gerekiyor\" şeklinde konuştu.

\"KENDİ SAHAMIZDA TURU GEÇMEK İSTİYORUZ\"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına da Beşiktaş ile oynayacakları maç ile ilgili konuşan Aatif, \"Deplasmanda 2-2 bizim için fena bir skor değildi ama bence 2-1\'i hak etmiştik. Zor maç olacak. Bu maçı sahamızda oynayacağız. Her şey bizim elimizde. Kendi sahamızda turu geçmek istiyoruz\" diye konuştu.

\"TAKIM HALİNDE İNANCIMIZI KORUYORUZ\"

Aatif, şampiyonluk yarışı hakkında ise şunları söyledi: \"Hala almamız gereken 15 puan var. Rakiplerle aramızda çok uzak mesafe vardı ama artık sedece 3 puan var. Bu farkı da kapatabileceğimize inanıyoruz. Takım halinde inancımızı koruyoruz. Son ana kadar tüm mücadelemizi bunun üzerine yoğunlaştırarak vereceğiz. Sonrası Allah\'ın takdiri. Bizim için kolay olmayacak ama biz tüm mücadelemizi sürdüreceğiz. Neden olmasın?\"