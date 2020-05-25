Aaron Harrison için iki dev karşı karşıya geldi

Galatasaray Doğa Sigorta'nın yıldız skoreri Aaron Harrison, EuroLeague takımlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak Yunanistan temsilcileri Olympiakos ve Panathinaikos yıldız oyuncunun transferi adına karşı karşıya geldiler.

İlk olarak Sportdog, Jimmer Fredette'in Panathinaikos'tan ayrılması ihtimali nedeniyle Yunan ekibinin Aaron Harrison'ı listesine eklediğini belirtmişti.

Son olarak ise Gazzetta, Aaron Harrison'ın Olympiacos'un transferdeki ilk hedefleri arasında yer aldığını aktardı.

Fenerbahçe Beko forması giyen Kostas Sloukas için girişimlerini sürdüren Olympiacos'ta koç Bartzokas, guard pozisyonu için ayrıca Aaron Harrison'ın transferini istiyor.



1,2 ve 3 numaralarda oynayabiliyor olmasının Olympiacos adına avantaj yaratacak noktalar olarak aktarılıyor.