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Spor

Aaron Boupendza'nın yeni takımı belli oldu

Aaron Boupendza, 5 milyon Euro'ya Al Arabi'ye gidiyor.

16 Ağustos 2021 10:46

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol kralı olan Hataysporlu Aaron Boupendza, 5 milyon Euro karşılığında Katar ekibi Al Arabi'ye transfer oluyor.

Attığı 22 gol ile Süper Lig 'de krallık tacını alan Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oldu. Kasımpaşa karşısında da süre almayan Gabonlu forvet, Al Arabi ile anlaştı. Katar ekibi, 25 yaşındaki forvet için 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Ayrıca Hatayspor'a, sonraki satıştan da yüzde 20 pay verilecek. Boupendza ise senelik olarak bonuslarla birlikte 3 milyon Euro kazanacak. Sözleşme süresinin ise 5 yıl olduğu belirtildi. Konuyla ilgili olarak resmi açıklamanın da önümüzdeki günlerde yapılacağı edinilen bilgiler arasında yer aldı.

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