Aaron Boupendza: Hatayspor'a gitmemi Mario Lemina tavsiye etti

T24 Spor

Hatayspor formasıyla sergilediği performansla Süper Lig'in devlerinin gözdesi haline gelen Aaron Boupendza, Hatayspor'a transfer sürecine ilişkin olarak açıklamalarda bulunurken, Türkiye'ye geliş hikayesinde eski Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'nın etkisinden bahsetti.

Gabonlu golcü, eski takımı Bordeaux'ya ilişkin haberler yapan Fransız sitesi Girondins 4 Ever'a açıklamalar yaptı.

Aaron Boupendza Türkiye’den Hatayspor’a gelmeden önce Girondins de Bordeaux’da yaptığı başlangıçtan bahsetti. Golcü oyuncu, “Kader işte. Bordeaux’da işler yolunda gitmedi fakat bu deneyim profesyonelliği keşfetmemi sağladı. Beni olgunlaştırdı. Hatalarımdan ders çıkardım. Bordeaux olağanüstü taraftarlarıyla harika bir kulüp olmaya devam ediyor. Ben orada şans bulamadım fakat bir fırsatım daha olacağına inanıyorum.

Gabon Milli Takımı'ndan arkadaşım, Galatasaray’da oynayan Mario Lemina’yla konuştum. Türkiye’ye gitmemi tavsiye etti. Daha iyi bir seçeneğim de yoktu…

Bir yandan çalışmaya devam ederken sezon sonunda da gol kralı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.