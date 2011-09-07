-AA Objektiflerinden, ''Somali'de İnsan olmak'' ANKARA (A.A) - 07.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Kızılay Metro İstasyonu Sanat Galerisi'nde, AA foto muhabirleri ve muhabirlerin Somali'de çektiği fotoğraflardan oluşan ''AA Objektiflerinden Somali'de İnsan Olmak'' sergisini açtı. Arınç, açılışta yaptığı konuşmada, ''Fakir, yoksul, kuraklık içerisinde gıda bulamayan bu güzel çocukların hayatlarını kaybetmesine inanıyorum ki, dünyanın büyük bir kısmı duyarsız kaldı. Ama dünyada tek başına Türkiye, bu dikkatleri bütün dünyanın nazarına vermek için Sayın Başbakanımızın gayretleri ile hamiyetli milletimizin çabaları ile Somali gerçeğini dünyanın gözüne koyuverdi'' dedi. AA'nın fedakar çalışanlarının Somali'ye ilk gidenler olduğunu anlatan Arınç, AA çalışanlarının halen Somali'de görevlerini sürdüklerine de işaret ederek, şunları söyledi: ''Bu fotoğraflara bakmak çok zor. Esasen pek çok yerde gördünüz ama bu kadar canlı çekilmiş hayatın taa gerçeğinde yakalamış bir fotoğraf, bir video sunumunu bugüne kadar izlemediniz. Sayın Başbakanımız Somali'ye eşi, çocukları ve Türkiye'den hamiyetli insanlar birlikte gittiğinde havaalanına çok zor şartlarda iniş yaptılar. Hatta uçaklardan bir tanesi büyük bir kaza geçirdi. Orada Somaliler kendisine anlamlı bir pankartla karşıladılar; ' Unutulmuş ülke Somali'ye hoşgeldiniz.' Şimdi bu fotoğraflar ve Somali Büyükelçisi'nin konuşması Somali gerçeğini gözümüzün önüne seriyor. Dünyanın habersiz ve bigane kaldığı bir ülkede 10 milyon nüfusu ve Türkiye büyüklüğüne yakın bir yüzölcümü var, 600 bin kusur kilometrekare. Bu ülkede insanlar her saniye, her dakika özellikle çocuklar ve kadınlar hayatlarını kaybediyorlar. Fakir yoksul kuraklık içerisinde gıda bulamayan bu güzel çocukların hayatlarını kaybetmesine inanıyorum ki dünyanın büyük bir kısmı duyarsız kaldı. Ama dünyada tek başına Türkiye, bu dikkatleri bütün dünyanın nazarına vermek için Sayın Başbakanımızın gayretleri, hamiyetli milletimizin çabaları ile Somali gerçeğini dünyanın gözüne koyuverdi.'' Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın koordinasyonu ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Başbakanlık Afet Acil durum Yönetimi Merkezi'de 490 milyon lira yardım toplandığına dikkati çekerek, kendilerinin ise 500 milyon lirayı bulacağını tahmin ettiklerini söyledi.