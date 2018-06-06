AA'nın "Yerli tavuk ATAK-S yılda 314 yumurta veriyor" haberi yeniden dolaşımda

Yarı resmi devlet ajansı Anadolu Ajansı (AA) Türkiye'nin ilk yerli yumurta tavuğu olan ve yılda 314 gün yumurtlayan ATAK-S'ların yaygınlaştırılması için Tokat'ta GOÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünce çalışma yürütüldüğü haberi yeniden dolaşıma girdi.

Sosyal medya kullanıcıların tepki gösterdiği haber için, "ATAK, hem taaruz helikopteri hem tavuklara verilen isim mi?", "Sanki multirole savaş uçağı", "İphone mu bu?" gibi yorumlar yapıldı.

AA'da 2015'te yapılan haber aynen şöyle:

Türkiye'nin ilk yerli yumurta tavuğu olan ve yılda 314 gün yumurtlayan ATAK-S'ların yaygınlaştırılması için Tokat'ta GOÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünce çalışma yürütülüyor.

Türkiye'nin ilk yerli yumurta tavuğu olan ve yılda 314 gün yumurtlayan "Ankara Tavukçuluk Araştırma Kahverengisi"nin (ATAK-S) yangınlaştırılması için Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünce çalışma yürütülüyor.

GOÜ Zootekni Bölümü Başkanı Doç. Dr. Şenay Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tokat’ta Yumurta Veriminin Artırılması İçin Yumurta Tavuk Irkının Değiştirilmesi" adlı projelerinin İl Özel İdaresince desteklendiğini söyledi.

Proje çalışmalarına 1 yıl önce başladıklarını ve Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünce 2014 yılında üretilen ATAK-S isimli tavuklardan aldıklarını belirten Sarıca, "Bu tavukları civcivken aldık. Üniversitemizdeki kümesimizde yetiştirdik, belli bir aşamaya getirdik, daha sonra 45 çiftçimize dağıttık. Her çiftçimize 10'ar olmak üzere 450 tavuk dağıttık. Çiftçilerimiz tavuk başına 30 lira ödedi. Bunun 15 lirası İl Özel İdaresi tarafından karşılanıyor" diye konuştu.

Bu tavuk cinsinin diğer tavuklara göre farklı olduğunu ifade eden Sarıca, "Bu tavuk cinsimiz, diğer tavuklara göre daha uzun ömürlü ve yılın 314 günü yumurtluyor. Tokat'ın ilçeler ve köylerinde ATAK-S tavuğumuzun üretiminin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. İnşallah bunda da başarılı oluruz. ATAK-S tavuğumuzun yaygınlaştırılacağına inanıyorum" dedi.

Sarıca, bölümlerinde başta sağlıklı beyaz et ve yumurta üretimi olmak üzere pek çok konuda bilimsel çalışma ve araştırma yapıldığını söyledi.