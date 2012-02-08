T24 LogoT24 Logo
Politika

AA'nın yeni Konferans Salonu açıldı ANKARA (A.A)

08 Şubat 2012 13:35

-AA'nın yeni Konferans Salonu açıldı ANKARA (A.A) - 08.02.2012 - Anadolu Ajansı'nın yenilenen Konferans Salonu, hizmete açıldı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'ne gelişinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kemal Öztürk tarafından karşılandı. AA'nın yenilenen ve modern hale getirilen Konferans Salonu'nu törenle hizmete açan Bülent Arınç, açılış kurdelesini Genel Müdür Öztürk ile kesti.  Arınç, yaptığı konuşmada, Anadolu Ajansı'nın çok köklü ve tarihi bir kuruluş olduğunu ve uzun yıllardır aynı binada hizmet verdiğini söyledi. Ancak Anadolu Ajansı'nın daha önce konferanslara, bilgilendirme toplantılarına müsait çok güzel bir salonu bulunmadığını belirten Arınç, ''Yeni dönemde konferans salonumuzu da daha uygun bir hale getirdik. Genel Müdürümü kutluyorum. Yeni konferans salonumuzun, hizmet alanlarımızın Anadolu Ajansı'na da haberciliğe de yararlı olmasını diliyorum'' dedi.  Kurum içi eğitim çalışmalarının da yapılacağı 300 kişilik AA Konferans Salonu, görüntü ve ses sistemlerinin yanı sıra simültane tercüme ve kablosuz internet bağlantısı gibi birçok teknolojik imkana sahip.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24