-AA'nın yeni Konferans Salonu açıldı ANKARA (A.A) - 08.02.2012 - Anadolu Ajansı'nın yenilenen Konferans Salonu, hizmete açıldı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'ne gelişinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kemal Öztürk tarafından karşılandı. AA'nın yenilenen ve modern hale getirilen Konferans Salonu'nu törenle hizmete açan Bülent Arınç, açılış kurdelesini Genel Müdür Öztürk ile kesti. Arınç, yaptığı konuşmada, Anadolu Ajansı'nın çok köklü ve tarihi bir kuruluş olduğunu ve uzun yıllardır aynı binada hizmet verdiğini söyledi. Ancak Anadolu Ajansı'nın daha önce konferanslara, bilgilendirme toplantılarına müsait çok güzel bir salonu bulunmadığını belirten Arınç, ''Yeni dönemde konferans salonumuzu da daha uygun bir hale getirdik. Genel Müdürümü kutluyorum. Yeni konferans salonumuzun, hizmet alanlarımızın Anadolu Ajansı'na da haberciliğe de yararlı olmasını diliyorum'' dedi. Kurum içi eğitim çalışmalarının da yapılacağı 300 kişilik AA Konferans Salonu, görüntü ve ses sistemlerinin yanı sıra simültane tercüme ve kablosuz internet bağlantısı gibi birçok teknolojik imkana sahip.