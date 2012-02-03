-AA'nın yeni ''Editör Masası'' hizmete açıldı ANKARA (A.A) - 03.02.2012 - Anadolu Ajansı'nın yeni ''Editör Masası'', Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan tarafından hizmete açıldı. Editör Masası'nda ilk gündem toplantısı Bakan Çağlayan'ın katılımıyla yapıldı. Kuruluşunun 100. yıl dönümü hedefleri doğrultusunda bir dizi yeniliğe imza atan AA, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri en iyi şekilde abonelerine ulaştırmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda, Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin ele alınarak, analizlerin yapıldığı, abonelere gün içinde sunulacak haberlerin başlık ve içeriklerinin değerlendirildiği gündem toplantıları için yeni Editör Masası hazırlandı. Çağlayan, kurdelesini keserek açılışını yaptığı Editör Masası'nın teknik donanımı ve işlevi hakkında AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kemal Öztürk'ten bilgi aldı. ''Hayırlı olsun'' temennisinde bulunan Çağlayan, Editör Masası'nda çok değerli haberlere imza atılacağını, buradan üretilecek haber ve görüşler doğrultusunda Türkiye gündeminin belirleneceğini söyledi. Çağlayan, daha sonra Editör Masası'na konuk oldu ve gündem toplantısına katıldı. Öztürk'ün başkanlığında yürütülen Editör Masası'ndaki gündem toplantısına, video konferans sistemi sayesinde AA'nın Washington, Pekin, Berlin, Paris, Londra ve Kahire'nin de aralarında bulunduğu yurt dışı temsilcilerinin yanı sıra 18 bölge müdürü katıldı. -Son teknoloji ile donatıldı- Video konferans sistemi ile 100 ayrı noktadan canlı bağlantı imkanına sahip Editör Masası, son teknoloji ürünü ses ve görüntü sistemleri ile donatıldı. Yurt dışı bağlantılar için 4 ayrı uydu yayınının entegre edildiği Editör Masası'ndaki video konferans görüşmeleri, yüksek çözünürlüklü görüntü ve ses yayını ile sağlanıyor. Toplantıya canlı bağlanan AA temsilcileri ve bölge müdürlerinin görüntüleri ''videowall'' adı verilen ekranla toplantı salonuna yansıtılıyor. Masa üzerindeki LCD bilgisayar ekranları ise aynı anda veya her bir temsilci ile ayrı ayrı görüşme imkanı sunarken, sistem dokunmatik olarak kumanda ediliyor. Hafta içi her gün saat 09.00'da başlayan gündem toplantılarının yapıldığı Editör Masası, olağanüstü durumlarda ''Kriz Yönetim Merkezi'' olarak da kullanılacak.