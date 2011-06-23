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Politika

AA'NIN SEÇİM BAŞARISI ANKARA (A.A)

23 Haziran 2011 14:24

-AA'NIN SEÇİM BAŞARISI ANKARA (A.A) - 23.06.2011 - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 12 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçimine ilişkin açıkladığı kesin sonuçları ile AA'nın abonelerine geçtiği resmi olmayan sonuçlar yüzde 99.85 oranında örtüştü. Anadolu Ajansı, seçim gecesi abonelerine, seçim barajını aşarak Meclis'e giren partiler ve bağımsızlara ilişkin duyurduğu sonuçlarda Türkiye genelinde oyların yüzde 49.82'sini AK Parti'nin, yüzde 25.94'unu CHP'nin, yüzde 12.99'unu da MHP'nin, yüzde 6.58'inin ise bağımsızların aldığını açıklamıştı. YSK'nın kesin sonuçlarına göre ise Türkiye genelinde seçim barajını aşarak Meclis'e giren partilerden AK Parti oyların yüzde 49.80'ini, CHP yüzde 25.98'ini, MHP yüzde 13.02'sini, bağımsızlar ise yüzde 6.59'unu aldı. Böylelikle, AA'nın abonelerine duyurduğu sonuçlar, Yüksek Seçim Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlandığı seçimlere ilişkin kesin sonuçları ile yüzde 99,85 oranında örtüştü. YSK'nın açıkladığı kesin sonuçlar ve AA'nın abonelerine duyurduğu resmi olmayan sonuçlar şöyle: /* -YSK'NIN KESİN SONUÇLARINA GÖRE TÜRKİYE GENELİ:     PARTİ ADI        ALDIĞI OY       ORANI (%) ---------        ---------       --------- AK PARTİ          21230207        49.80 CHP               11122420        25.98 MHP                5575010        13.02 BAĞIMSIZLAR        2819971         6.59  -AA'NIN ABONELERİNE DUYURDUĞU SONUÇLAR- PARTİ ADI        ALDIĞI OY     ORANI (%) ------------     ---------     --------- AK PARTİ           21344013       49.82 CHP                11112121       25.94  MHP                 5565888       12.99 BAĞIMSIZLAR         2818071        6.58 */

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