-AA'NIN SEÇİM BAŞARISI ANKARA (A.A) - 23.06.2011 - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 12 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçimine ilişkin açıkladığı kesin sonuçları ile AA'nın abonelerine geçtiği resmi olmayan sonuçlar yüzde 99.85 oranında örtüştü. Anadolu Ajansı, seçim gecesi abonelerine, seçim barajını aşarak Meclis'e giren partiler ve bağımsızlara ilişkin duyurduğu sonuçlarda Türkiye genelinde oyların yüzde 49.82'sini AK Parti'nin, yüzde 25.94'unu CHP'nin, yüzde 12.99'unu da MHP'nin, yüzde 6.58'inin ise bağımsızların aldığını açıklamıştı. YSK'nın kesin sonuçlarına göre ise Türkiye genelinde seçim barajını aşarak Meclis'e giren partilerden AK Parti oyların yüzde 49.80'ini, CHP yüzde 25.98'ini, MHP yüzde 13.02'sini, bağımsızlar ise yüzde 6.59'unu aldı. Böylelikle, AA'nın abonelerine duyurduğu sonuçlar, Yüksek Seçim Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlandığı seçimlere ilişkin kesin sonuçları ile yüzde 99,85 oranında örtüştü. YSK'nın açıkladığı kesin sonuçlar ve AA'nın abonelerine duyurduğu resmi olmayan sonuçlar şöyle: /* -YSK'NIN KESİN SONUÇLARINA GÖRE TÜRKİYE GENELİ: PARTİ ADI ALDIĞI OY ORANI (%) --------- --------- --------- AK PARTİ 21230207 49.80 CHP 11122420 25.98 MHP 5575010 13.02 BAĞIMSIZLAR 2819971 6.59 -AA'NIN ABONELERİNE DUYURDUĞU SONUÇLAR- PARTİ ADI ALDIĞI OY ORANI (%) ------------ --------- --------- AK PARTİ 21344013 49.82 CHP 11112121 25.94 MHP 5565888 12.99 BAĞIMSIZLAR 2818071 6.58 */