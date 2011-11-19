-AA'nın özel haber bülteni 21 Kasım'da yayında ANKARA (A.A) - 19.11.2011 - Anadolu Ajansı, medyada haberciliğin en önemli ürünlerinden kabul edilen, deneyimli muhabir veya editörlerce hazırlanan özel haberleri, abonelerine yeni bir hizmet paketi olarak sunacak. AA'nın deneyimli kadrosunun gündeme damgasını vuracak biçimde hazırlayacağı zengin içerikli haberler, ''Özel Haber Bülteni'' başlığı ile 21 Kasım Pazartesi gününden itibaren abonelere ulaştırılacak. Bir süredir abonelere yeni ürünlerle farklı haberler ulaştıran AA, kısa süre önce, hızla büyüyen şirketlerle medya arasında köprü kurma hedefiyle ''Şirket Haberleri Bülteni'' hizmetini başlattı. Büyük ilgi gören bu hizmet kapsamında, zorlu rekabet ortamındaki şirketlerin faaliyetleri, açıklamaları ve hizmet alanlarına ilişkin bilgileri abonelere aktarılmaya başlandı. Bu bültenle, günlük 40 civarında şirket haberi abonelere iletiliyor. Son haftalarda özel haber konusuna ağırlık veren, deneyimli muhabirleri ile kamuoyunun dikkatini çekecek nitelikte haberler üreten AA, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile başladığı mülakatını, sıcak gelişmelerin yaşandığı her yerde önemli isimlere görüşerek, abonelerine ulaştırdı. AA, özel haberin gücünü bilen deneyimli kadrosu ile abonelerin bu ihtiyacının büyük bölümünü karşılama hedefi kapsamında, Türkiye ve dünyadaki sosyal, siyasi, iktisadi ve spor alanındaki gelişmelerle yaşam öykülerine ilişkin günde 70-90 arası özel haberi abonelere sunacak. Bir süredir çok sayıda örneği sunulan özel haberler, zengin konu çeşitliliği ve kapsamlı içeriği ile 21 Kasım Pazartesi gününden itibaren ''Özel Haber Bülteni''nde, sadece metin olarak değil, görüntü ve fotoğrafla zenginleştirilerek, abonelere verilecek. Özel Haber Bülteni, aşağıdaki içerik kapsamında hazırlanarak abonelere iletilecek: -Mülakat: Siyasetten ekonomiye, sanattan edebiyata, turizmden spora her alanda gerçekleştirilecek mülakatlar, görüntü ve fotoğrafla desteklenecek. -Analiz Haber: Analiz yeteneği güçlü muhabir ve editörler, ekonomiden dış haberlere, spordan siyasete birçok alanda analizler yayımlayarak, olaylara farklı bakış açıları ile yaklaşılmasını sağlayacak. -İzlenim Haber: Dünyanın dört bir yanında haber peşinde koşturan AA muhabirleri, takip ettikleri haber konularının haricinde, çevrelerinde olup bitenlere yönelik kişisel gözlem ve tespitlerini, bir 'tanık' hassasiyetiyle izlenime dönüştürecek. -Araştırma Haber: Sahasında uzman muhabirlerin, zaman sınırlaması olmadan, belli bir perspektiften konuyu tüm yönleriyle ele alarak hazırlayacakları araştırmaya dayalı haberler, gündemin/olayların farklı bir gözle okunmasına imkan verecek. -Foto Röportaj: Önemli konu ve olaylara ilişkin haberlerin yanı sıra, tekrardan uzak yaşam fotoğrafları, farklı bakış açısıyla detaylandırılmış biçimde seri fotoğraflar yayınlanacak. -Fotoğraf Galerisi: Editörlerin özenle seçip işlediği fotoğraflar, galeri haline getirilerek, kullanıma sunulacak. -Grafik-animasyon: Bazı haberlerde görsel zenginliğe ve haberin anlaşılırlığına katkı amacıyla grafik-animasyon uygulamasına yer verilecek.