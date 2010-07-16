T24 LogoT24 Logo
Yaşam

AA'NIN İNTERNET SAYFASI HALKIN FAVORİSİ ANKARA (A.A)

16 Temmuz 2010 13:22

-AA'NIN İNTERNET SAYFASI HALKIN FAVORİSİ  ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Anadolu Ajansı internet sayfası, Altın Örümcek Web Ödülleri organizasyonunda ''kamu kurumu'' dalında halkın favorisi seçildi. Bu yıl sekizincisi düzenlenen Altın Örümcek Web Ödülleri organizasyonunda finale kalan siteler arasında halk ve jüri oylaması birbirinden ayrıldı. Jürinin değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren sitelerin yanında, sadece internet kullanıcılarının oyları ile her kategoride halkın favorileri belirlendi.  Halk oylamasında "http://www.aa.com.tr" sitesi "kamu kurumu" kategorisinde halkın favorisi seçildi. Diğer ödül alan internet siteleri de ''http://www.altinorumcek.com'' sitesinde yayımlandı. Altın Örümcek jüri değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren siteler ise Eylül ayında açıklanacak. Halk favorileri ve jürinin belirleyeceği ödüller, Eylül ayında düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.  Altın Örümcek Web Ödülleri, web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin daha iyi tanıtılması ve hak ettiği yeri bulması, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi ve gündem oluşturulması amacıyla veriliyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24