-AA'NIN İNTERNET SAYFASI HALKIN FAVORİSİ ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Anadolu Ajansı internet sayfası, Altın Örümcek Web Ödülleri organizasyonunda ''kamu kurumu'' dalında halkın favorisi seçildi. Bu yıl sekizincisi düzenlenen Altın Örümcek Web Ödülleri organizasyonunda finale kalan siteler arasında halk ve jüri oylaması birbirinden ayrıldı. Jürinin değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren sitelerin yanında, sadece internet kullanıcılarının oyları ile her kategoride halkın favorileri belirlendi. Halk oylamasında "http://www.aa.com.tr" sitesi "kamu kurumu" kategorisinde halkın favorisi seçildi. Diğer ödül alan internet siteleri de ''http://www.altinorumcek.com'' sitesinde yayımlandı. Altın Örümcek jüri değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren siteler ise Eylül ayında açıklanacak. Halk favorileri ve jürinin belirleyeceği ödüller, Eylül ayında düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Altın Örümcek Web Ödülleri, web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin daha iyi tanıtılması ve hak ettiği yeri bulması, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi ve gündem oluşturulması amacıyla veriliyor.