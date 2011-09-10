-AA'nın hedefi en büyük beş arasına girmek İZMİR (A.A) - 10.09.2011 - Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Tahsin Aktı, ''Anadolu Ajansı'nın hedefi kısa vadede Ortadoğu'nun en güçlü haber ajansı olmak, orta ve uzun vadede ise dünyanın en büyük beş haber ajansı içinde yerini almaktır'' dedi. Aktı, İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) 35. Başkanlar Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Anadolu Ajansı'nın son sekiz yılda önemli bir noktaya ulaştığını ifade etti. Ajansın yeni dönemde daha büyük hedeflere ulaşmak için kararlı ve azimli olduğunu kaydeden Aktı, ''Anadolu Ajansı'nın hedefi kısa vadede Ortadoğu'nun en güçlü haber ajansı olmak, orta ve uzun vadede ise dünyanın en büyük beş haber ajansı içinde yerini almaktır'' diye konuştu. Cemiyet başkanlarının çoğunun Anadolu'yu, yerel basını temsil ettiğini belirten Aktı, Anadolu Ajansı'nın, yerel basını desteklemek amacıyla çok düşük bir ücretle ''İl Bülteni'' adı altında, 81 il için ayrı ayrı yerel haber, fotoğraf ve görüntüyü abonelerine ulaştırdığını kaydetti. Aktı, tüm ülkeyi ilgilendiren haberlerin yer aldığı genel bültenden günde ortalama 700 ila 800 haber servisi yapıldığını, bu sayının giderek arttığını, yayına verilen günlük fotoğraf sayısının son haftalarda 400'den 600'lere çıktığını bildirdi. Tahsin Aktı, ''Anadolu Ajansı, rutin haberi izleyen kuruluş imajından kurtularak, daha dinamik ve aktif habercilik yapan, özel haberler üreten bir ajans olma yolunda'' dedi. Türkiye'nin her köşesinde örgütlenmiş durumdaki Anadolu Ajansı'nın, şu anda dünyanın 40 ülkesinden kendi muhabirleri yoluyla haber akışı sağladığına dikkat çeken Aktı, şöyle konuştu: ''Dış dünyada, komşu ülkelerde, Balkanlarda, Ortadoğu'da ve Avrupa'da varlığımız güçlü ancak Güney Asya, Uzakdoğu, Afrika ve Latin Amerika gibi bölgelerde var olan boşluğu en kısa sürede doldurmamız gerekiyor. Dış bürolarda hem Türkçe hem de İngilizce sıcak haber ve analiz yazabilecek yetenekte elemanlar istihdam ederek, öncelikle İngilizce haber servisini güçlendirmek istiyoruz. Bu şekilde uluslararası büyük haber ajansları ile ciddi olarak yarışa başlayacağız.'' -''Arapça haber servisi kaçınılmaz-'' Tüm Arap ülkelerinde Türkiye'ye yönelik büyük bir ilgi olduğunu ancak Arap ve İslam dünyasının Türkiye'ye ilişkin haberleri hala büyük ölçüde uluslararası batılı ajanslardan aldıklarını belirten Aktı, ''Türkiye'nin hem Ortadoğu'da hem dünyada artan etkinliği ve nüfuzuna paralel olarak bizim de Arapça haber servisine başlamamız kaçınılmaz hale gelmiştir'' diye konuştu. AA Genel Müdür Yardımcısı Aktı, yıllarca asla değişmez gibi görünen şeylerin, hızla değişmeye başladığını dünyadaki otoriter yönetimler ve yöneticilerin birer birer düştüğünü, güç dengelerinin değiştiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle tamamladı: ''İnsanlar değişiyor, yöneticilerine bakışları, habere, bilgiye ulaşım biçimleri, hızla değişiyor. Değişim medya kuruluşlarını da derinden etkiledi. Yeni kuşaklar artık haberleri kağıda basılı gazetelerden veya televizyonların belirli saatte ekrana gelen haber bültenlerinden izlemiyor. Siber dünyada yeni ülkeler, yeni cumhuriyetler inşa ediliyor. Nüfusu Türkiye'nin on katına ulaşmış Facebook ve Twitter gibi yeni cumhuriyetler çıktı. Medya kuruluşları da şimdiden tabiri caizse buralarda iyi bir arsa bulmak veya işlek bir caddede mağaza açmak için yoğun bir çaba içinde. Bu değişim artık yerelin küresel, küreselin yerel hale geldiği yeni dünyada hem fırsatlar hem de tehditler ortaya çıkarıyor. Kısa süre öncesine kadar bir ilin gazetesi o ilin dışında kimseye ulaşamazken şimdi internet sitesiyle veya akıllı cep telefonları ve tabletlerdeki uygulamalarıyla tüm dünyaya ulaşabiliyor. Bu müthiş bir gelişme ve yerel basını bir anda küresel bir oyuncu haline getiriyor. Bu hız ve değişime ayak uyduramayan, müşterilerinin değişen ihtiyaç ve alışkanlıklarını zamanında doğru okuyup önlemini alamayan medya yok olup gitmeye mahkum.''