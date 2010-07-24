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Yaşam

AA'NIN 90. KURULUŞ KUTLAMASI UÇAK ŞAMPİYONASINDA  KIRKLARELİ (A.A)

24 Temmuz 2010 13:02

-AA'NIN 90. KURULUŞ KUTLAMASI UÇAK ŞAMPİYONASINDA  KIRKLARELİ (A.A) - 24.07.2010 - 2010 Avrupa Serbest Uçuş Model Uçak Şampiyonası'nda Anadolu Ajansı'nın 90. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Müsellim köyü merasında yapılan ve 25 ülkeden 250 sporcunun katıldığı 2010 Avrupa Serbest Uçuş Model Uçak Şampiyonası'nda Türk Bayrağı ve ''Anadolu Ajansı 90. Yıl'' flaması açıldı. Bir grup sporcu, Türk Bayrağı ve Anadolu Ajansı 90. yıl flamasıyla hatıra fotoğrafı çektirerek 90. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ankara Yenimahalle Havacılık Kulübü Basın Sorumlusu Kadir Baran,  Türk Hava Kurumu (THK) ve Ankara Yenimahalle Havacılık Kulübü'nün işbirliğiyle düzenlenen 2010 Avrupa Serbest Uçuş Model Uçak Şampiyonası'na Anadolu Ajansı'nın yaptığı haberlerle büyük destek verdiğini söyledi. Baran, ''Bu çalışmalarımız esnasında bütün ekibiyle arkamızda duran, çalışmalarımızı dünya ve ülkemiz insanına duyurma konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı Anadolu Ajansı'nda çalışan genel müdüründen en alt kademedeki personeline kadar, sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz'' dedi. Baran, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yenimahalle Havacılık Kulübü olarak bu yıl ülkemize kazandırmış olduğumuz bu şampiyonadan tüm ülke insanlarının memnun ayrılacağına inanıyoruz.  6 Nisan 1920 yılında kurulan Anadolu Ajansı'nın da 90. kuruluş yıl dönümünü, tüm yarışmacılar ve Yenimahalle Havacılık Kulübü olarak kutluyoruz. Bize etkinlik döneminde verdikleri destekten dolayı da sonsuz şükranlarımızı sunuyor, teşekkür ediyorum.''

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