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Yaşam

AA'nın "haberci akademisi" projesi  MANİSA (A.A)

10 Ekim 2011 18:21

-AA'nın "haberci akademisi" projesi  MANİSA (A.A) - 10.10.2011 - Basın İlan Kurumu Manisa Şube Müdürü Kenan Tokgöz, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk'ün, AA bünyesinde haberci yetiştiren bir akademi kurma projesinin, iletişim sektöründe çalışacak kalifiye eleman sorununu çözeceğini belirtti. Tokgöz, yaptığı açıklamada, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Öztürk'ün, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan ''İletişim Platformu''nca düzenlenen etkinlikte açıkladığı, ''AA bünyesinde haberci yetiştiren bir akademi kurma'' projesini değerlendirdi.  Kemal Öztürk'ün, iletişim sektöründe çalışanlar için bir şans olduğunu dile getiren Tokgöz, şunları kaydetti:  ''Anadolu Ajansı gibi dünya çapında saygınlığa sahip, önemli bir haber ajansının haberci yetiştiren bir akademi kurma projesinin olduğunu duymak, iletişim camiasında bulunan herkesi heyecanlandırmıştır. Bu akademinin hem Anadolu Ajansı'na hem de Türk basınının diğer önemli kuruluşlarına kalifiye eleman yetiştireceğini düşünüyorum. Sayın Öztürk, ajans bünyesinde kurulacak haber akademisinin yurt dışından gelecek talepleri dahi karşılamaya hazır olduğunu ifade etti. Bu, Anadolu Ajansı öncülüğünde Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ayak uydurmaya başlayan Türk basını için de önemli bir adımdır.''

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