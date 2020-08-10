Aamir Khan yeni filmini Niğde’de çekecek

Bollywood sinemasının en önemli isimlerinden olan Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Niğde’ye geldi. Khan, 1994 yılında ABD’de çekilen ’Forrest Gump’ filminin uyarlaması olarak çektiği ’Laal Singh Chaddha’nın Koronavirüs salgını nedeniyle yarıda kalan çekimlerini Niğde’nin Çamardı İlçesinde bulunan Aladağlar ve Demirkazık dağında tamamlayacak.

Otelde ünlü oyuncuyla görüşen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Amir Khan’ın başrolde olduğu bir filmin bir bölümü ilimizde Demirkazık bölgesinde çekilecek. Milyonlarca kitleyle buluşacak bir filmin bizde çekiliyor olması ilimiz açısından çok önemli. İlimizin tanıtılması açısından çok önemli. Bu filmin çekimi sırasında gerekli desteği göstereceğiz, her türlü yardımı yapacağız. Daha önce ilimizde ’Mavzer’ filmi çekilmişti. İnanıyorum ki bunların devamı gelecek. Niğde ve Aladağlar, Demirkazık bölgesi film çekimi açısından da marka haline gelecek. Yaptığımız marka şehir projesinde de marka yüzümüz, Demirkazık Dağı idi. Demirkazık özelliğine uygun olarak film yapımcılarını cezbediyor. Bu filmi gören kitleler, bu bölgeyi görmek isteyecekler. Bu film çekildiği zaman, Demirkazık bölgesi, dünyada tanınır hale gelecek. Hintliler açısından bir destinasyon olacağına inanıyorum. Şu anda ekip nerelerde çekim yapacaklarını tespit ediyor. Demirkazık bölgesini tespit etmiş durumdalar. Ekim ayı içinde yaklaşık 300 kişilik bir ekip, 45 gün boyunca çekim gerçekleştirecek.

Özellikle bir savaş sahnesinin bölgemizde çekilmesi planlanıyor. Aamir Khan’ın Niğde ve yöresini çok beğendiğini belirtti. Özellikle Aladağlar ve Demirkazık Dağı’nı çok beğenmiş. Aamir Khan, Demirkazık Dağı’nı Hindistan’daki dağlara benzettiğini ve burasının bir çok film çekimi için uygun bir bölge olduğunu ifade etti."