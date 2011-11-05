-AA ilk kez Arafat'tan canlı yayın yaptı ANKARA (A.A) - 05.11.2011 - Anadolu Ajansı (AA), bu yıl yaklaşık 3 milyon hacı adayının Arafat'ta vakfeye duruşunu, ilk kez canlı yayınladı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in Arafat'ta kurulan toplantı çadırında Türk hacı adaylarına hitabı, öğlen ve ikindi namazlarının cem edilerek kılınması ve Görmez'in vakfe duası, AA'nın 3 saatlik canlı yayınıyla Türkiye'ye ulaştırıldı. Anadolu Ajansı'nın canlı yayını, 10 ayrı televizyon kanalı tarafından aynı anda kullanıldı. Televizyon kanalları, hacı adaylarının Arafat heyecanını, AA'nın sağladığı imkanlarla haber merkezlerine geçtiler. Öte yandan Arafat meydanını havadan görüntüleyen AA, milyonlarca Müslümanın coşkusunu Türk izleyicilere ulaştırdı. AA Cidde Temsilcisi İrfan Sapmaz'ın Suudi Enformasyon Bakanlığının tahsis ettiği helikopterle Mekke üzerinden çektiği fotoğraf ve video görüntüleri de AA internet sayfasında yayınlandı.