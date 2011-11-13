-AA'dan "Özel Haber Bülteni" ANKARA (A.A) - 13.11.2011 - Anadolu Ajansı, son günlerdeki hizmetler zincirine yeni bir halka daha ekliyor. AA, haberciliğin en önemli unsuru olan özel haberleri, ayrı bir gündemle ''Özel Haber Bülteni'' başlığı ile abonelerine ulaştıracak, gün içinde ürettiği özel haberleri de bu paket içinde yayına verecektir. Türkiye ve dünyadaki sosyal, siyasi, ekonomik, spor alanındaki gelişmeler ve yaşam öykülerine ilişkin günde 70-90 arası özel haber, zengin konu çeşitliliği ve kapsamlı içeriği ile yayına sunulacak. Haberlerin büyük bölümü, görüntü ve fotoğrafla zenginleştirilerek abonelere ulaştırılacak. Özel haberler, temel olarak aşağıdaki formatlarla hazırlanacaktır: - Söyleşiler: Siyasetten ekonomiye, sanattan edebiyata her alanda gerçekleştirilecek söyleşiler, görüntü ve fotoğrafla desteklenecektir. - Analiz Haber: Analiz yeteneği güçlü muhabir ve editörler, ekonomiden dış haberlere, spordan siyasete birçok alanda analizler yayınlayarak, olaylara farklı bakış açıları ile yaklaşılmasını sağlayacak. - İzlenim Haber: Dünyanın dört bir yanında haber peşinde koşturan Anadolu Ajansı muhabirleri, takip ettikleri haber konularının haricinde, çevrelerinde olup bitenlere yönelik kişisel gözlem ve tespitlerini, bir 'tanık' hassasiyetiyle izlenime dönüştürecekler. - Araştırma Haber: Sahasında uzman muhabirlerin, zaman sınırlaması olmadan, belli bir perspektiften konuyu tüm yönleriyle ele alarak hazırlayacakları araştırmaya dayalı haberler, gündemin/olayların farklı bir gözle okunmasına imkan sağlayacak. - Foto Röportaj: Önemli konu ve olaylara ilişkin haberlerin yanı sıra, tekrardan uzak yaşam fotoğrafları, farklı bakış açısıyla detaylandırılmış biçimde seri fotoğraflar yayınlanacak. - Fotoğraf Galerisi: Editörler tarafından özenle seçilip işlenmiş fotoğraflar, galeri haline getirilerek, kullanımına sunulacak. - Grafik-Animasyon: Bazı haberlerde görsel zenginliği artırmak ve haberleri daha anlaşılır kılmak amacıyla grafik-animasyon uygulamasına yer verilecek. Önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak ''Özel Haber Bülteni'' konu çeşitliliği ve kapsamlı içeriği ile abonelerimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak.