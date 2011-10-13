-AA'dan sosyal medya atağı ANKARA (A.A) - 13.10.2011 - Doğru, tarafsız, hızlı ve güvenilir haberciliğin değişmez adresi Anadolu Ajansı, bir yeniliğe daha imza atarak, sosyal medya içeriklerinde 17 Ekim Pazartesi gününden itibaren 24 saat yayına geçmeye hazırlanıyor. Anadolu Ajansı, son dönemde habercilik alanında yaptığı atılımları, teknolojik gelişmelerle birleştirerek, sosyal medya alanına taşıdı. Kendini sürekli yenileyen; haber, fotoğraf ve görüntü sayısını artıran, genel bülten abonelerine 24 saat haber sunan AA, internet haber portalları, GSM operatörleri, mobil alanlar ve sosyal paylaşım siteleri için oluşturduğu haber içeriklerini de kullanıcılarına artık kesintisiz iletecek. -Yeni sayfa, 24 saat haber- Yeni uygulamalarından ''Avrupa Bülteni'' ile Avrupa'daki gurbetçiler için ''haber köprüsü'' kuran AA, Türkiye ve dünyadaki tüm gelişmeleri, yeni yüzüyle 12 Ağustos Cuma günü test yayınına başlayan internet sitesi ''www.aa.com.tr''den, 24 saat takipçilerinin izlenime sunuyor. Okuyucu, modern ve sade tasarımıyla dikkati çeken, haber içerikleri görsel unsurlarla zenginleştirilen AA'nın yeni internet sitesinde, günün öne çıkan gelişmelerini, foto galeri ve videolarla takip edebilecek. Ana manşetlerde 10 haberin verildiği, Türkiye, Politika, Dünya, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Eğitim, Bilim-Teknoloji, Kültür-Sanat başlıklarıyla 9 kategoride gelişmelerin zengin görsel içeriklerle okuyucuya aktarıldığı internet sitesinde, son dakika gelişmeleri AA farkıyla ''Son Haberler'' başlığı altında en hızlı şekilde okuyucuya sunulacak. AA'nın yeni internet sitesinde, abonelerine ulaştırdığı fotoğraf ve video içerikleri takip edebilme imkanı dahil, birçok yenilik bulunuyor. -iPhone ve iPad uygulamaları- Anadolu Ajansı, iPhone ve iPad kullanıcıları için hazırladığı sade ve kullanımı kolay uygulamalarıyla 24 saat ücretsiz içerik sunmaya devam edecek. Bu platformlarda son dakika ve kategoriler halinde sürekli güncellenen haberlerle günün önemli gelişmelerine ilişkin foto galeri ve videolar, iPhone, iPad kullanıcılarının elinin altında olacak. Bu kullanıcılar, tek tuşla Türkiye'deki şirketlerden son haberlere de ulaşabilecek. AA iPhone ve iPad uygulamaları, Apple Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor. Türkiye ekonomisine yön veren şirketlerin dünyaya açılan penceresi olmaya hedefiyle yola çıkan ve bu amaçla daha önce ''Şirket Haberleri Bülteni''ni yayınlamaya başlayan AA, şirketlere yönelik bu hizmetini internet sayfası ve mobil platformlara da taşıyor. Şirketlere ilişkin son haberler, internet sayfasında ''Şirket Haberleri'' başlığı altında http://www.aa.com.tr/tr/sirket-haberleri adresinden, AA iPhone ve iPad uygulamalarında ise ''Şirket Haberleri'' kategorisinden sunulacak. Kamuya personel alımı ile çalışma yaşamındaki gelişmelere yer verilen içeriklerin de ''İş Hayatı'' başlığıyla ana sayfadan takip edilebileceği internet sitesinde, okuyucuya yine en çok okunan haberleri görme imkanı da sağlanacak. -AA Facebook ve Twitter'da- Sosyal paylaşım sitelerinde takipçi sayısı sürekli artan, son dakika haberleriyle Facebook ve Twitter'da ön plana çıkan haber aktörleri arasındaki yerini güçlendiren AA'nın içeriklerine, Facebook için http://www.facebook.com/aa.com.tr , Twitter içinse http://twitter.com//anadoluagency adreslerinden ulaşılabilecek. -IPTV uygulaması TTNET'e ait IPTV platformunda ilk yer alan haber kuruluşlarından olan AA, haber içeriklerinin yanı sıra, ''Tarihte Bugün'' ve ''Şans Oyunları'' bilgileriyle, gündem ve spora ilişkin foto galerilerle film izlerken bir yandan da dünyadaki gelişmelere göz atmak isteyenlere, 24 saat zengin içerikler sunarak, bu alandaki vazgeçilmez haber kuruluşu olarak hizmetlerini yeniliklerle sürdürecek. -Siz neredeyseniz AA haberleri orada- Haber izlemek ve okumak için zamanı olmayanları da unutmayan AA, son dakika gelişmelerine yer verdiği SMS paketleriyle, cep telefonu kullanıcılarına gündemi takip etme olanağı sağlamaya da devam edecek. Cep telefonu kullanıcılarına kısa mesajlar gönderen AA, 3G teknolojisine sahip akıllı telefonları kullananlara da videolu haber paketleriyle günün öne çıkan gelişmelerini cep telefonlarından izleme olanağı sunuyor. -4G ile ilk 5'te olmak- ''Sadece haber'' ve ''24 saat kesintisiz haber'' sloganlarıyla sosyal medya alanındaki yeniliklerini sürdüren AA, bir yandan Türkiye ve bölgedeki yerini daha da güçlendirirken, diğer yandan da dünyanın en büyük 5 haber ajansından biri olma hedefi yolunda emin adımlarla ilerliyor. Habercilik serüveni, milli mücadele döneminde bültenlerini ulaklarla yurdun en ücra köşelerine ulaştırmakla başlayan Anadolu Ajansı, dünya 4G teknolojisiyle tanıştığında sosyal medya alanında adından daha çok söz ettirme ve dünyanın ilk 5 haber ajansı arasında yer alma hedefiyle yatırımlarını sürdürecek.