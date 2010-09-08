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Yaşam

AA'DAN PAKİSTAN'DA 1300 KİŞİYE İFTAR NOWSHARE (A.A)

08 Eylül 2010 13:17

-AA'DAN PAKİSTAN'DA 1300 KİŞİYE İFTAR  NOWSHARE (A.A) - 08.09.2010 - Anadolu Ajansı çalışanları Pakistan'da bin 300 kişiye iftar yemeği verdi. Pakistan'ın selden en çok etkilenen bölgelerinin başında gelen Peşaver'e bağlı Nowshare kasabasındaki Pabbi bölgesindeki sel mağdurlarına, bölgeye giden AA ekibinin izlenimleri sonrası Fotoğraf ve Görüntülü Haberler Müdürlükleri çalışanlarının yaptıkları yardımlarla Türk Kızılayı tarafından iftar yemeği dağıtıldı.  AA çalışanlarına, göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Türk Kızılayı Pakistan Delegasyonu Başkanı Mustafa Yılmaz da Kızılay'ın bölgedeki faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.  Yılmaz, yürütmekte oldukları çalışmaların yanı sıra diğer kurum ve kuruluşlardan gelen bu tür yardımların Kızılay'ın ''gücüne güç kattığını'' ifade etti.

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