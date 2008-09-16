AA'dan Deniz Feneri sansürü!

Anadolu Ajansı’nın (AA) Deniz Feneri e.V. davasıyla ilgili olarak dün Frankfurt mahreciyle abonelerine geçtiği haberde, soruşturmayı yürüten ekibin başındaki komiser Böhm’ün ifadelerindeki bazı bölümlere yer vermemesi dikkat çekti.



Söz konusu AA haberinde, Böhm’ün ifadesinde yer alan “Başbakan Erdoğan ve Adalet Bakanı, Almanya Büyükelçisi ile yaptıkları görüşmelerde Deniz Feneri soruşturmasıyla ilgili sorular yönelttiler” bölümü hiç yer almadı.



CHP: TBMM ödülü geri alınsın



CHP, Deniz Feneri e.V. ile Türkiye’deki Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında para ilişkisi olduğu yolundaki iddialar üzerine TBMM Başkanı Köksal Toptan’a başvurarak, geçen yıl derneğe verilen TBMM Üstün Hizmet Ödülü’nün geri alınmasını istedi. CHP’li TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, kâtip üye Yaşar Tüzün ve İdare Amiri tarafından Toptan’a verilen dilekçede, masum duyguları sömürdüğü anlaşılan bir kuruma ödül verilmemesi, verilen ödülün de geri alınması gerektiği vurgulandı.



