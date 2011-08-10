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Yaşam

AA'DAN AFRİKA'YA YARDIM KAMPANYASI ANKARA (A.A)

10 Ağustos 2011 14:50

-AA'DAN AFRİKA'YA YARDIM KAMPANYASI ANKARA (A.A) - 10.08.2011 - Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü, açlıkla mücadele eden Afrika ülkeleri için yardım kampanyası başlattı. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk imzasıyla yayımlanan duyuruda, AA olarak Afrika'ya yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi. Yardımda bulunmak isteyen çalışanlardan toplanacak bağışların, Başbakanlık tarafından açılan yardım hesabına yatırılacağı belirtilen duyuruda, ''Daha önce kurum tarafından yürütülen kampanyalardaki duyarlılığın bu kampanyada da gösterileceğine inanıyor ve katkılarınız için teşekkür ediyoruz'' denildi. Kampanyanın, Anadolu Ajansı'nın büro, bölge müdürlüğü ve dış temsilciliklerini kapsadığı belirtildi.

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