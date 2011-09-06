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Yaşam

AA'dan "Somali'de insan olmak" sergisi ANKARA (A.A)

06 Eylül 2011 18:07

-AA'dan "Somali'de insan olmak" sergisi ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - AA foto muhabirlerinin Somali'deki insanlık dramını yansıtan fotoğraflarından oluşan "AA Objektiflerinden Somali'de İnsan Olmak" sergisi yarın Ankara Kızılay Metro istasyonunda Ankaralılarla buluşacak. Sergi süresince katılımcılardan Kızılay tarafından toplanacak yardımlar Somali'ye gönderilecek. AA Görsel Yayın Dairesi Başkanı Ömer Tekdal, yaptığı açıklamada, serginin, Somali'deki açlığın ve çaresizliğin sesini, Türkiye'nin Somali'ye yaptığı yardımları duyurmak için bölgedeki AA foto muhabirleri ve muhabirlerin çektiği fotoğraflardan oluştuğunu belirtti. Serginin, 10 gün boyunca açık kalacağını aktaran Tekdal, sergi boyunca Türk Kızılayı'nın katılımcılardan yardım toplanacağını ve bu yardımların serginin ardından Somali'ye gönderileceğini söyledi. Açlığın, çaresizliğin, susuzluğun, insanları nasıl etkilediğini ve tüm olumsuzluklarını fotoğraflarla kamuoyuna yansıtmak istediklerini belirten Tekdal, "Amacımız, tüm insanlığın dikkatini Somali'de yaşanan çaresizliğe, açlığa, susuzluğa çekmek. Bugüne kadar çektiğimiz fotoğraflar, yaptığımız haberlerle Somali'deki dramı tüm dünyaya duyurmaya çalıştık. Somali'de açlığın ve susuzluğun getirdiği hastalıklar nedeniyle ne yazık ki çocuk ölümleri devam ediyor. Biz de dünyanın ve Türkiye'nin Somali'ye olan ilgisini daha da canlandırmak istiyoruz" diye konuştu. Tekdal, serginin açılışını Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın yapacağını kaydetti. 

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