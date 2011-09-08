-AA'dan "Şirket Bülteni" ANKARA (A.A) - 08.09.2011 - Anadolu Ajansı'nın, şirket faaliyetlerine ilişkin haberlerin yer alacağı ''Şirket Bülteni'' yayına başlıyor. Türkiye'deki basın sektöründe öncülük görevini üstlenen, 500'e yakın gazete, 100'e yaklaşan televizyon ve 300'ü aşkın internet sitesi abonesi bulunan Anadolu Ajansı; kuruluşunun 100. yılına doğru yeni projelere imza atıyor. ''Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi'' olma misyonunu 91 yıllık geçmişinde gururla devam ettiren Anadolu Ajansı, kendi bünyesinde bir dizi yenilik başlatıyor. Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan ve TBMM ile yaşıt bulunan Anadolu Ajansı, habercilikteki farkını Türk şirketlerinin dünyaya açılmasına destek için kullanacak. Uygulamaya konulacak yenilikle Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin açıklama, etkinlik ve yeni faaliyetlerinin yer aldığı haberlerden oluşan ''Şirket Bülteni'' 12 Eylül Pazartesi günü Anadolu Ajansı farkıyla hizmete girecek. Belli ölçekteki ticari kuruluşlar, AA'nin habercilik ciddiyetiyle yayına başlayacak bültenle medyaya daha kolay ulaşma imkanı bulacak. Bültende, şirketlerin haber değeri taşıyan etkinlikleri AA'nın ''doğru, hızlı ve tarafsız'' habercilik anlayışıyla abonelere iletilecek. ''Şirket Bülteni'', AA'ya abone olan medya kuruluşlarına ücretsiz olacak. Anadolu Ajansı ''Şirket Bülteni'' ile Türk kuruluşlarının Türkiye ve dünyanın değişik merkezlerindeki yerel ya da ulusal basın-yayın kuruluşlarına seslerini duyurma imkanı bulabilecekler. ''Şirket Bülteni'' Anadolu Ajansı bültenleri içinde ''SRK'' kategorisi altında yayınlanacak. Bülten, zamanla sektörler ve bunları ilgilendiren konuları kapsayacak şekilde alt başlıklarla çeşitlendirilecek. ''Şirket Bülteni''nin, sonraki süreçte, AA'nın elektronik platformlarında da yer alması planlanıyor.