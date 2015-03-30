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Dünya
Deutsche Welle

AABF yeni yöneticilerini seçti

7 Haziran seçimlerinde HDP’yi destekleme kararı alan Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun (AABF) genel kurulu Neuss kentinde yapıldı. Genel kurulda üç yıllığına görev yapacak üyeler belirlendi.

30 Mart 2015 14:50


Swisshotel'de düzenlenen 13'üncü genel kurul Almanya genelindeki 147 Alevi Kültür Merkezi’nden yaklaşık 400 delegenin katılımıyla gerçekleştirildi.

İki gün süren genel kurulda AABF Genel Başkanı Hüseyin Mat’ın sunduğu 13 kişilik listedeki tüm adaylar yönetim kuruluna seçildiler.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'na (AABK) bağlı AABF'de Hüseyin Mat'ın hazırladığı listenin tamamının yönetim kuruluna seçilmesi, teşkilatın 14 Mart'ta Frankfurt'ta gerçekleştirdiği toplantıda aldığı "seçimlerde HDP'yi destekleme" kararına delegelerin büyük çoğunluğunun onay verdiği anlamına geliyor.

AABF genel kurulunda yapılan seçim sonucunda yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Hüseyin Mat, Aziz Aslandemir, Özgür Öz, Melek Yıldız, Baykal Arslanbuğa, Adnan Önder, Dr. Hüseyin Akpınar, Ufuk Çakır, Bülent Uğur, Özkan Lafatan, Sevcan Doğan, Melek Şahin ve Sibel Turan. Ayrıca Cemal Büyük, Taner Boyraz ve Deniz Güner de yedek üye seçildiler. Yönetim kurulunda görev dağılımı 4 Nisan’da yapılacak.

Öker, HDP adaylığı izin istifa etti

Genel kurul toplantısına katılan Almanya Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Genel Başkanı Turgut Öker ise 7 Haziran’da Türkiye genel seçimlerinde HDP’den milletvekili adayı olacağı için kurum içindeki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Delegelere seslenen Öker, "Aleviler olarak politik mücadelemizi bundan böyle parlamentoda da sürdürmek istiyoruz" dedi.

Haziran'da yapılacak seçimlerde Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları bağlı bulundukları konsolosluklarda oy kullanabilecekler.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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