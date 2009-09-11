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'Aaa Ramazan'da mıyız?'

Masasına basın mensuplarını davet eden Ataizi, öyle bir pot kırdı ki...

11 Eylül 2009 03:00

Masasına basın mensuplarını davet eden Ataizi, öyle bir pot kırdı ki. Ünlü oyuncu Hande Ataizi Bebek'te İngiliz emlakçı arkadaşı Chris ile objektiflere takıldı. Masasına basın mensuplarını davet eden Ataizi, "Buyurun gelin bir şeyler için" derken, 'Niyetli' olduğunu söyleyen muhabirlere, "Aaa Ramazan'da mıyız" karşılığını verdi.

Ataizi, yanındaki İngiliz arkadaşını kastederek "Bu 'gay'le beni yazmayın. Bu mu benim sevgilim olacak?" diye konuştu. Ünlü oyuncu iki yıl aşk yaşayıp ayrıldığı Philippe Amram'ı unutamadığını anlatarak, "Onu başka bir kadınla görürsem kıskanırım. Aynı mekanda karşılaşsak inanın ben çekip kalkar giderim. Çünkü içim acır. Seven insan kıskanır. Halen onu seviyorum ama şu an kimseye aşık değilim" dedi.


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