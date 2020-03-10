AA: Yunanistan sınır hattına siper kazıyor

Sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için 12 gündür beklediği Yunanistan sınırına siper kazıldığı belirtildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Yunan hudut birlikleri yüksek sınır tellerinin gerisindeki kum torbalarının önüne siper kazıyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Yunanistan hudut birlikleri, Avrupa’ya geçmek isteyen mültecileri önlemek için sınır hattına siper kazıyor. Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman mültecilere biber gazı, tazyikli suyun yanı sıra ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle saldırıyor.

Yüksek sınır tellerinin gerisine yerleştirdiği kum torbalarının ardına siper kazmaya devam eden Yunanistan, burada beklettiği tüfekli askerlerle, sınır geçişlerini engellemeye çalışıyor. Yunan askerleri, ayrıca geçişlerin olduğu Meriç Nehri kıyısının bazı bölümlerine tel çit çekmeye başladı.